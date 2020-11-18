Жук: почему молдавская политика стала сильно зависеть от гастарбайтеров

Республика Молдова уже несколько десятилетий подряд является экспортером рабочей силы для стран Европы, поэтому фактор голосования диаспоры становится мощным политическим аргументом в выборной борьбе. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил доктор хабилитат политологии Виктор Жук.
"Граждан Молдовы, стоящих в очереди за рубежом для того, чтобы проголосовать, мы видим особенно во время проведения президентских выборов. К примеру, поляки, которые также активно трудятся в странах ЕС, не так активно участвуют в выборах, проводимых их страной", - рассказал Жук.
По мнению политолога, граждане слишком серьезно воспринимают обещания, данные кандидатами накануне второго тура выборов, поскольку полномочия президента Молдовы сильно ограничены конституционными положениями. В 2016 году республика вернулась к процедуре всенародного избрания главы государства, депутаты поменяли Конституцию, но дополнительными властными рычагами президента так и не наделили.
"В Молдове нужно внести ясность: или наделить главу государства и дополнительными функциями исполнительной власти, создав полупрезидентскую форму правления, или вернуться к его избранию в парламенте", - подытожил эксперт.
Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК в понедельник представили предварительные итоги выборов - после обработки протоколов со всех избирательных участков Майя Санду набрала 57,75% голосов, а Додон - 42,25%. Впервые в истории современной Молдовы президентом страны станет женщина.
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