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Виктор Жук.
© Sputnik / Miroslav Rotari

Жук: почему молдавская политика стала сильно зависеть от гастарбайтеров

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20201118/32531628/pochemu-moldavskaya-politika-stala-silno-zaviset-ot-gastarbayterov.html

Эксперт проанализировал, почему голосование молдавской диаспоры за рубежом становится все более значительным фактором, влияющим на политическую жизнь в стране.

Экспертиза
Жук: почему молдавская политика стала сильно зависеть от гастарбайтеров

Республика Молдова уже несколько десятилетий подряд является экспортером рабочей силы для стран Европы, поэтому фактор голосования диаспоры становится мощным политическим аргументом в выборной борьбе. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил доктор хабилитат политологии Виктор Жук.

"Граждан Молдовы, стоящих в очереди за рубежом для того, чтобы проголосовать, мы видим особенно во время проведения президентских выборов. К примеру, поляки, которые также активно трудятся в странах ЕС, не так активно участвуют в выборах, проводимых их страной", - рассказал Жук.
Президент Молдовы Игорь Додон встретился с послом России в Молдове Олегом Васнецовым.
© Photo : Facebook / Dodon Igor
О чем говорили президент Молдовы Игорь Додон и посол России Олег Васнецов

По мнению политолога, граждане слишком серьезно воспринимают обещания, данные кандидатами накануне второго тура выборов, поскольку полномочия президента Молдовы сильно ограничены конституционными положениями. В 2016 году республика вернулась к процедуре всенародного избрания главы государства, депутаты поменяли Конституцию, но дополнительными властными рычагами президента так и не наделили.

"В Молдове нужно внести ясность: или наделить главу государства и дополнительными функциями исполнительной власти, создав полупрезидентскую форму правления, или вернуться к его избранию в парламенте", - подытожил эксперт.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК в понедельник представили предварительные итоги выборов - после обработки протоколов со всех избирательных участков Майя Санду набрала 57,75% голосов, а Додон - 42,25%. Впервые в истории современной Молдовы президентом страны станет женщина.

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Теги:
влияние, молдавская диаспора, Молдова, выборы


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