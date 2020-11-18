Жук: почему молдавская политика стала сильно зависеть от гастарбайтеров

Эксперт проанализировал, почему голосование молдавской диаспоры за рубежом становится все более значительным фактором, влияющим на политическую жизнь в стране.

Экспертиза Жук: почему молдавская политика стала сильно зависеть от гастарбайтеров

Республика Молдова уже несколько десятилетий подряд является экспортером рабочей силы для стран Европы, поэтому фактор голосования диаспоры становится мощным политическим аргументом в выборной борьбе. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил доктор хабилитат политологии Виктор Жук.

По мнению политолога, граждане слишком серьезно воспринимают обещания, данные кандидатами накануне второго тура выборов, поскольку полномочия президента Молдовы сильно ограничены конституционными положениями. В 2016 году республика вернулась к процедуре всенародного избрания главы государства, депутаты поменяли Конституцию, но дополнительными властными рычагами президента так и не наделили.

"В Молдове нужно внести ясность: или наделить главу государства и дополнительными функциями исполнительной власти, создав полупрезидентскую форму правления, или вернуться к его избранию в парламенте", - подытожил эксперт.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК в понедельник представили предварительные итоги выборов - после обработки протоколов со всех избирательных участков Майя Санду набрала 57,75% голосов, а Додон - 42,25%. Впервые в истории современной Молдовы президентом страны станет женщина.

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