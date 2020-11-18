Игнат: на чем молдавские аграрии могут хорошо заработать

Многие сельхозпроизводители в республике сегодня предпочитают идти по проторенному пути и выращивать традиционные культуры - зерновые, пшеницу и подсолнечник, эксперт назвал другие приоритетные направления, которые могут принести неплохой заработок аграриям.

Экспертиза Игнат: на чем молдавские аграрии могут хорошо заработать

Производство семян, выращивание грецкого ореха и фундука могло бы принести уверенные прибыли многим молдавским сельхозпроизводителям, особенно учитывая засушливые периоды, главенствующие в республике в последние несколько лет. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил экономический эксперт Анатолий Игнат.

"Идеальным сценарием была бы специализация Молдовы на производстве семян и на их экспорт за рубеж. Но и тут есть проблема - рынок семян в Европе перенасыщен продукцией крупных корпораций. Нашим производителям будет трудно с ними конкурировать, в лучшем случае они могут предоставить им в аренду свои поля для выращивания различных видов семян", - уточнил собеседник. © Sputnik / Miroslav Rotari Орех нынче дорог: очередное повышение цен на любимый продукт

По словам специалиста, климат и особенности рельефа позволяют выращивать в республике в гораздо больших объемах фундук, миндаль и грецкий орех. Но это не значит, что следует выделять под высадку этих культур огромные площади.

Эксперт предостерег многих сельхозпроизводителей, которые неправильно могут выбрать местность под закладку орехового сада. В зимнее время при неблагоприятных метеоусловиях, сильных морозах и ветрах плантации могут просто замерзнуть. Аналогичный случай произошел несколько лет назад на Севере страны, где морозами были уничтожены 200 гектаров грецкого ореха.

Научный потенциал Молдовы сегодня готов определить те зоны, которые идеально подходят для высадки значительных площадей ореховых садов, добавил Игнат. Поскольку молдавские орехи ценятся в Европе за свое экологически чистое содержание, молдавские аграрии могли бы значительно увеличить свои заработки.

В первой половине ноября на молдавском рынке начался заметный рост цен на ядро грецкого ореха. Еще в конце октября средняя цена на продукцию высшего качества была ниже соответствующего показателя за тот же период 2019 на 15%.

Однако уже через неделю цены на крупные партии этого товара в центральных районах страны практически сравнялись с прошлогодним уровнем.

Даже специалисты Союза ассоциаций производителей орехоплодных культур назвали неожиданным такое внезапное повышение цен. Многие из них уже смирились с мыслью, что в этом сезоне расценки будут гораздо ниже прошлогодних. Теперь же многие задаются вопросом – с чем могло быть связано увеличение цен.

Многие сходятся во мнении, что основной причиной роста цен являются "классические качели: урожай ниже – цены выше". Урожай и в самом деле ниже прошлогоднего, по предварительной оценке экспертов, как минимум на 40%.

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