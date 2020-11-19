Донцов: как молдавские политики используют русский язык для спекуляций

В ходе прошедшей избирательной кампании не раз звучали политические декларации о возможности закрытия русских школ, а многие политики вдруг заговорили с избирателями на русском языке^ эксперт объяснил, почему все происходило именно так.

Экспертиза Донцов: как молдавские политики используют русский язык для спекуляций

Древний принцип "разделяй и властвуй" как никогда эффективно сработал на молдавской земле в ходе президентских выборов, контркандидаты сознательно использовали русский язык как инструмент в политической борьбе. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил председатель Республиканского совета общественного движения "Русское духовное единство" Петр Донцов.

"Граждан просто пугали тем, что в случае победы одного из кандидатов, после прихода к власти он обязательно запретит в стране русский язык. Людей пугали, что они не смогут учиться и работать на родном языке. Многие обыватели испугались этого", - рассказал эксперт. © Fotolia / lassedesignen Коротко и емко: лингвист назвала самое важное слово в русском языке

По словам собеседника, молдавские политики, используя предвыборные технологии, просто вели борьбу за свой сегмент электората, использовали в предвыборной борьбе фактор русского языка как некий запугивающий часть общества аргумент.

При этом, по словам Донцова, негативного отношения в молдавском обществе к русскому языку нет. Люди прекрасно общаются и на государственном, и на русском, многие переходят с одного языка на другой, когда видят, что человеку сложно изъясняться.

Донцов напомнил: в молдавской истории были периоды, когда отношение к русскому языку среди некоторых индивидов было враждебным, однако общество быстро изжило этот порок.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК в понедельник представили предварительные итоги выборов - после обработки протоколов со всех избирательных участков Майя Санду набрала 57,75% голосов, а Додон - 42,25%. Впервые в истории современной Молдовы президентом страны станет женщина.

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