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Петр Донцов.
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Донцов: как молдавские политики используют русский язык для спекуляций

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20201119/32553008/kak-moldavskie-politiki-ispolzuyut-russkiy-yazyk-dlya-spekulyatsiy.html

В ходе прошедшей избирательной кампании не раз звучали политические декларации о возможности закрытия русских школ, а многие политики вдруг заговорили с избирателями на русском языке^ эксперт объяснил, почему все происходило именно так.

Экспертиза
Донцов: как молдавские политики используют русский язык для спекуляций

Древний принцип "разделяй и властвуй" как никогда эффективно сработал на молдавской земле в ходе президентских выборов, контркандидаты сознательно использовали русский язык как инструмент в политической борьбе. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил председатель Республиканского совета общественного движения "Русское духовное единство" Петр Донцов. 

"Граждан просто пугали тем, что в случае победы одного из кандидатов, после прихода к власти он обязательно запретит в стране русский язык. Людей пугали, что они не смогут учиться и работать на родном языке. Многие обыватели испугались этого", - рассказал эксперт.
Устная речь. Архивное фото
© Fotolia / lassedesignen
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По словам собеседника, молдавские политики, используя предвыборные технологии, просто вели борьбу за свой сегмент электората, использовали в предвыборной борьбе фактор русского языка как некий запугивающий часть общества аргумент.

При этом, по словам Донцова, негативного отношения в молдавском обществе к русскому языку нет. Люди прекрасно общаются и на государственном, и на русском, многие переходят с одного языка на другой, когда видят, что человеку сложно изъясняться. 

Донцов напомнил: в молдавской истории были периоды, когда отношение к русскому языку среди некоторых индивидов было враждебным, однако общество быстро изжило этот порок.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК в понедельник представили предварительные итоги выборов - после обработки протоколов со всех избирательных участков Майя Санду набрала 57,75% голосов, а Додон - 42,25%. Впервые в истории современной Молдовы президентом страны станет женщина.

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Теги:
использование, политика, русский язык


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