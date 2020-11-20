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Игорь Никоарэ
© Sputnik / Mihai Caraus

Никоарэ: как вести себя жителям Молдовы в случае сильного землетрясения

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Эксперт рассказал о том, каких мер безопасности следует придерживаться жителям республики, когда в Карпатах произойдут очередные сильные подземные толчки, многие зря поддаются панике и совершают ошибки.

Экспертиза
Никоарэ: как вести себя жителям Молдовы в случае сильного землетрясения

Граждане Молдовы всегда должны помнить, что живут в сейсмически опасной зоне, а главную опасность представляет подземных очаг Вранча, расположенный в соседней Румынии. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал директор Института геологии и сейсмологии Игорь Никоарэ. 

"Ни в коем случае нельзя поддаваться панике, потому что именно этот фактор приводит к 80-90% жертв при землетрясениях. Человек должен быть готов к такому развитию событий, заранее знать в своем доме безопасное место, где стоит находиться при подземных толчках", - заявил эксперт.

По словам собеседника, безопасными местами в жилище являются пролеты несущих стен, в домах недавней постройки - это пролеты ригеля, также желательно, чтобы в этих местах не стояла незакрепленная к стене мебель, которая является потенциально травмоопасной при землетрясениях. 

Ион Илиеш.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илиеш: таинственное свечение или как предсказать землетрясение в Молдове
"В случае первого подземного толчка желательно оставить железные двери в квартирах открытыми на некоторое время, поскольку при повторном землетрясении могут возникнуть деформации, а люди останутся заблокированными в собственном жилище", - добавил сейсмолог.

Никоарэ также порекомендовал людям, живущим в многоэтажных домах, переждать землетрясение в здании, особенно это касается тех, кто живет выше второго этажа. Самая большая ошибка при землетрясениях - мгновенно начинать спускаться вниз по лестничным пролетам. Это приводит к заторам и большим ситуациям риска, учитывая возможность повторения подземных толчков.

"Лестничные площадки и шахты лифта являются наиболее уязвимыми элементами конструкции. Если гипотетически представить, что в девятиэтажном здании из каждой квартиры выбежало по одному жильцу, то на лестницах скопление составит около 60 человек", - сказал эксперт.

Он посоветовал держать пакет необходимых документов, деньги и драгоценности на виду, чтобы при возможности выхода из здания быстро взять их с собой. Когда люди удостоверятся, что повторных подземных толчков не фиксируется, можно возвращаться в жилище.

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Теги:
Молдова, жители, поведение, землетрясение


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