Крылов: предположу, как Санду будет развивать отношения с Россией

Экспертиза Крылов: предположу, как Санду будет развивать отношения с Россией

В министерстве иностранных дел России внимательно следили за выборами в Республике Молдова, по оценкам международных и российских наблюдателей они соответствовали общепринятым мировым стандартам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в Москве приветствуют заявленные намерения избранного президента Республики Молдова способствовать поддержанию конструктивных отношений между Молдовой и Россией.

На прошлой неделе Санду провела встречу с послом России в республике Олегом Васнецовым, где также заявила о своих планах по внешнеполитическому общению с РФ.

В свою очередь, политолог Валентин Крылов в эфире студии Sputnik Молдова проанализировал, удастся ли избранному президенту свести воедино обещания и реальную внешнюю стратегию страны.

"Убежден, что при проведении своей предвыборной кампании Санду получала советы своих помощников, экспертов о том, что если она хочет получить часть голосов русскоязычных избирателей, она не только должна заговорить с ними на этом языке, но и пообещать развитие отношений с Россией", - сказал Крылов. © Sputnik / Сергей Кузнецов Cлова Санду о выводе миротворцев из Приднестровья прокомментировали в Госдуме

По мнению эксперта, также заявления о выстраивании партнерства с Россией были озвучены и для успокоения русскоязычных граждан страны, которых в Молдове, по разным оценкам, проживает от 25 до 30 процентов. Но такой предвыборный шаг не сильно подействовал на русскоязычный сегмент избирателей, поскольку лишь немногие из них проголосовали за Санду.

"Сейчас вопрос состоит в том, что когда результаты выборы признают в судебной инстанции, а Майя Санду вступит в должность, какую линию она начнет проводить. Я убежден, что нас ждет охлаждение отношений с Россией. Также может возникнуть внутреннее напряжение, связанное с внутренней политикой, в частности - в отношениях Кишинева с Гагаузией", - подытожил собеседник.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК в понедельник представили предварительные итоги выборов - после обработки протоколов со всех избирательных участков Майя Санду набрала 57,75% голосов, а Додон - 42,25%. Впервые в истории современной Молдовы президентом страны станет женщина.

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