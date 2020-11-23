Колацки: насколько деградировали элиты Молдовы и чего ждать от политиков

Эксперт назвала факторы, исходя из которых многие молдавские политики относятся к народу страны, а избиратели винят их, в свою очередь, в том, что они не выполняют данных на выборах обещаний.

Экспертиза Колацки: насколько деградировали элиты Молдовы, и чего ждать от политиков

Молдавское общество топчется на месте в плане развития политических элит и демократии, в целом, а сами власть имущие активно используют древний принцип "разделяй и властвуй", ставя граждан перед вечной дилеммой - куда идти стране: на Восток или на Запад. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала политолог, университетский преподаватель Анджела Колацки.

"Наши элиты не прогрессируют в развитии. Мы как народ никак не хотим решить для себя краеугольный вопрос: хотим ли мы действительно быть демократическим обществом или остаться глубоко в дебрях прошлого? Ведь наиболее эффективными в экономическом и социальном плане являются именно демократические государства", - заявила собеседница. © Sputnik / Miroslav Rotari Жук: почему молдавская политика стала сильно зависеть от гастарбайтеров

По словам эксперта, молдавский народ должен понять, что хорошо живут лишь там, где работает верховенство права, а демократия является не декларативной вещью, а реальной ценностью. Если в молдавском обществе этого не поймут, политики будут идти по хорошо знакомому им пути - сознательно разделять народ, извлекая из этого личные дивиденды, уверена Колацки.

Политолог добавила: народ сам должен требовать от политических элит конкретных результатов в работе, реального улучшения жизни, социальных льгот. Пока же люди будут просто ждать, что появится партия или человек, который придет и решит все их проблемы, говорить о справедливом обществе не придется, подытожила Колацки.

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