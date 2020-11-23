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Серафим Урекян.
© Sputnik / Osmatesco

Урекян: есть ли у Молдовы национальный лидер, и появится ли он

Экспертиза
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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (33)
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Sputnik Молдова
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Ветеран молдавской политики проанализировал, почему в стране никак не появится харизматичная фигура, которая бы могла достойно представлять Молдову на международной арене и защищать интересы каждого гражданина страны.

Экспертиза
Урекян: есть ли у Молдовы национальный лидер, и появится ли он

В ходе своей предвыборной кампании оба претендента на кресло главы государства не раз заявляли, что постараются стать "президентом для всех". 

Пока говорить о появлении в Молдове национального лидера не приходится, и вряд ли это будет возможно в ближайшей перспективе, поскольку отечественные политики сознательно действуют на разделение общества, используя этот раскол в корыстных интересах. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил экс-примар Кишинева Серафим Урекян.

"Появление в Молдове "президента для всех" невозможно, потому что еще не родился тот национальный лидер, который смог бы объединить всех граждан. Посмотрите, что происходит: одни хотят разделить эту страну, другие хотят установить границу по Днестру, не думая, что станет с остальной территорией Молдовы и сотнями тысяч людей, живущих там", - сказал собеседник.

Ветеран молдавской политики подчеркнул, что на данном этапе стабильность и слаженность работы государства зависит от четкого взаимодействия по вертикали парламент - правительство - президент. Говорить о стабильности в республике без такого триумвирата крайне сложно, считает Урекян.

Василий Кантаржи.
© Sputnik / Osmatesco
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"У власти в стране нужна только слаженная команда, "сборная солянка" ни к чему хорошему не приведет", - заключил гость студии. 

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК в понедельник представили предварительные итоги выборов - после обработки протоколов со всех избирательных участков Майя Санду набрала 57,75% голосов, а Додон - 42,25%. Впервые в истории современной Молдовы президентом страны станет женщина.

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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (33)

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Теги:
Молдова, лидер, лидеры


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