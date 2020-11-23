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Анатол Игнат.
© Sputnik / Mihai Caraus

Игнат: золотое богатство Молдовы, или как аграрии могут разбогатеть

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Экономический эксперт рассказал, какие меры следует предпринимать отечественным сельхозпроизводителям, чтобы повысить экспортные поставки меда за рубеж.

Экспертиза
Игнат: золотое богатство Молдовы, или как аграрии могут разбогатеть

Пчеловодство является той отраслью сельского хозяйства Молдовы, которая могла взаимно сплести такие направления, как садоводство, виноградарство, культивацию полевых культур. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Анатол Игнат. 

"Ежегодно в мире сокращается популяция пчел. Это - очень опасная тенденция. В Китае, к примеру, дошли до того, что вручную опыляют сады. Учитывая, что мед является единственным пока продуктом животноводства, который может быть экспортирован в ЕС, сектор пчеловодства должен являться одним из приоритетных, а правительство способствовать его развитию", - заявил собеседник.

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© Sputnik / Mihai Caraus
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По словам эксперта, в прошлом году кабинетом министров была принята стратегия развития этого сектора, где указаны четкие меры по популяризации отрасли пчеловодства в стране.

С экономической точки зрения, пасеки в стране - довольно небольшие. Есть лишь несколько крупных хозяйств, которые хотели объединить весь сектор, консолидировать аграриев, содержащих небольшие пасеки, но пока прогресса в этом направлении не наблюдается.

"Пока эта инициативная группа находится в поисках спонсоров, но Молдове необходимо создание крупных ассоциаций по экспорту меда", - добавил Игнат. 

По мнению специалиста, на государственном уровне сегодня необходимо принятие Кодекса правил для пчеловодов, которые бы производили мед согласно строгим стандартам  качества, чтобы этот продукт стал настоящим молдавским золотом за рубежом.

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Теги:
аграрии, богатство, Молдова


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