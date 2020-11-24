Кирьякова: почему многие люди в Молдове не носят медицинские маски

Врач назвала причины, по которым в стране растет заболеваемость коронавирусом нового типа, одна из них прозаична - люди игнорируют санитарные нормы и безответственно относятся к безопасности окружающих.

Экспертиза Кирьякова: почему многие люди в Молдове не носят медицинские маски

В Кишиневе и других населенных пунктах Молдовы можно наблюдать ситуацию, при которой многие люди на улице, в общественном транспорте носят медицинские маски лишь как некий необходимый аксессуар, проще говоря - на подбородке. Такая халатность провоцирует и в разы увеличивает вероятность инфицирования окружающих COVID-19.

Заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова в эфире студии Sputnik Молдова прокомментировала такое отношение некоторых граждан.

"У многих врачей, которые работают почти без выходных, уже есть фактор профессионального выгорания. Я много раз призывала людей носить медицинские маски, после чего в социальных сетях получала много негативных и гневных комментариев обратного содержания", - посетовала специалист. © REUTERS / NAEL SHYOUKHI Коронавирус поразил саммит G20. Но Запад не потерпит российской вакцины

Скептикам и "антимасочникам" Кирьякова напомнила, что если бы они видели, в каком тяжелом состоянии в реанимации находятся многие пациенты с коронавирусом, они наверняка изменили бы свое мнение, если бы многие видели, какое горе испытывают родственники умерших пациентов - сделали бы это точно.

"Уже столько "копий сломано" в разговорах о необходимости ношения масок, что уже надоело. Всем почему-то то жарко, то противно носить эти маски, то заявляют о нарушении прав человека. Месяц похлопали врачам на балконах во время ЧП, а теперь опять на медиков выливается много грязи", - подчеркнула собеседница.

Эффективность ношения медицинских защитных масок Кирьякова назвала научно-доказанной. А врачи сейчас во многом не виноваты, что люди так халатно относятся к карантинной безопасности, сейчас многое зависит от сознательности каждого жителя страны.

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