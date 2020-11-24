Односталко: справляется ли медицина Молдовы со второй волной COVID-19

Депутат парламента Молдовы проанализировал ситуацию с распространением коронавируса нового типа в республике и призвал граждан страны к ответственности в вопросе соблюдения карантинных мер безопасности.

Экспертиза Односталко: справляется ли медицина Молдовы со второй волной COVID-19

Всплеск заболеваемости коронавирусом нового типа, который в республике специалисты фиксируют в течение последней недели, можно смело назвать второй волной COVID-19, первую же наблюдали в конце марта, в начале и середине апреля текущего года. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил депутат высшего законодательного органа страны, вице-председатель парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Владимир Односталко.

"В стране был относительный период "передышки" по заболеваемости вирусом. Сейчас в Европе началась вторая волна COVID-19, наши страны-соседки бьют рекорды по численности ежедневно заразившихся точно так же, как это делаем и мы. Стоит ли в такой ситуации говорить, что власти с чем-то не справляются? Я думаю, что ошибки можно найти всегда", - заявил парламентарий. © Ruptly Венгрия первой в ЕС получила российскую вакцину от коронавируса “Спутник V”

По мнению собеседника, правительству республики удается сдерживать ситуацию под контролем, хоть и сложно, а медицинская система страны пока выдерживает натиск пандемии. Односталко напомнил: при ежедневно регистрируемых рекордных показателях заболеваемости система испытывает колоссальную нагрузку, в таких условиях и сами жители Молдовы должны проявлять солидарность и неукоснительно соблюдать все меры карантинной безопасности, рекомендованные властями.

"Хуже всего, что число тяжелобольных пациентов, которые попадают в реанимацию, увеличивается, равно как и количество людей, нуждающихся в обще госпитализации", - добавил депутат.

По его словам, власти сейчас ищут дополнительные помещения для приема больных с коронавирусом в состоянии средней степени тяжести.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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