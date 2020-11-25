10:25 25 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.42
  • USD17.20
  • RUB0.23
  • RON4.19
  • UAH0.61
Поиск
Владимир Боля.
© Sputnik / Mihai Caraus

Боля: в парламенте Молдовы уже есть неформальная правящая коалиция

Экспертиза
Получить короткую ссылку
Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (38)
44110
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0b/11/32533331.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20201125/32628307/v-parlamente-moldovy-uzhe-est-pravyaschee-bolshinstvo.html

Депутат высшего законодательного органа республики от партии "Действие и солидарность" (PAS) Владимир Боля назвал политические силы, которые фактически могут объединиться в новую властную коалицию.

Экспертиза
Боля: в парламенте Молдовы уже есть неформальная правящая коалиция

Обстановка в стенах парламента республики является рабочей, несмотря на отсутствие правящего большинства депутатам от совершенно-разных политических сил удается найти взаимопонимание по ряду вопросов и принимать некоторые законопроекты. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил народный избранник от партии PAS ("Действие и солидарность") Владимир Боля. Парламентарий также подчеркнул, что фактически негласная правящая коалиция уже существует, но о ней не спешат сообщать обществу.

"При отсутствии формального большинства и миноритарном правительстве, которое поддерживают открыто лишь 37 депутатов, в принципе, мы говорим, что бывает ситуация, как в прошлом году. После того, как социалисты договорились с демократами об отставке правительства во главе с Майей Санду. Тогда было неформальное большинство", - сказал собеседник.
Корнелиу Чуря.
© Sputnik / Rodion Proca
Чуря: какие силы могут войти в новую правящую коалицию в парламенте Молдовы

По словам Боли, на данный момент столь же неформально в стенах высшего законодательного органа страны вырисовывается такая же коалиция, состоящая из 37 депутатов-социалистов и независимых, а также парламентариев, входящих в парламентскую группу Pentru Moldova.

19 ноября, после более чем двухмесячного перерыва, состоялось заседание законодательного форума Молдовы. Период непринятия законов, который мог бы привести к роспуску парламента в начале декабря, прерван. В заседании принимали участие 92 народных избранника. Судя по активной работе депутатов всех без исключения фракций и групп, никто их политических игроков даже не пытался саботировать работу и тем самым провоцировать роспуск законодательного органа. Многие утвержденные законопроекты принимались голосами 75-80 депутатов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (38)

По теме

Додон за то, чтобы правящая коалиция продолжала работу до конца мандата
Молдавские демократы заявили, что не готовы формировать правящую коалицию
Чуря: какие силы могут войти в новую правящую коалицию в парламенте Молдовы
Теги:
большинство, Молдова, парламент


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Ракета Чанчжэн-5 с лунным зондом Чанъэ-5 взлетает с космодрома Вэньчан, Китай.
Фото – Лунная миссия Китая: запуск тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5"
Работы на годы вперед: российские саперы в Нагорном Карабахе.
Работы на годы вперед: российские саперы в Нагорном Карабахе
Календарь праздничных и выходных дней в Молдове на 2021 год
Календарь рабочих и выходных дней в 2021 году


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться