Боля: в парламенте Молдовы уже есть неформальная правящая коалиция

Депутат высшего законодательного органа республики от партии "Действие и солидарность" (PAS) Владимир Боля назвал политические силы, которые фактически могут объединиться в новую властную коалицию.

Экспертиза Боля: в парламенте Молдовы уже есть неформальная правящая коалиция

Обстановка в стенах парламента республики является рабочей, несмотря на отсутствие правящего большинства депутатам от совершенно-разных политических сил удается найти взаимопонимание по ряду вопросов и принимать некоторые законопроекты. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил народный избранник от партии PAS ("Действие и солидарность") Владимир Боля. Парламентарий также подчеркнул, что фактически негласная правящая коалиция уже существует, но о ней не спешат сообщать обществу.

"При отсутствии формального большинства и миноритарном правительстве, которое поддерживают открыто лишь 37 депутатов, в принципе, мы говорим, что бывает ситуация, как в прошлом году. После того, как социалисты договорились с демократами об отставке правительства во главе с Майей Санду. Тогда было неформальное большинство", - сказал собеседник. © Sputnik / Rodion Proca Чуря: какие силы могут войти в новую правящую коалицию в парламенте Молдовы

По словам Боли, на данный момент столь же неформально в стенах высшего законодательного органа страны вырисовывается такая же коалиция, состоящая из 37 депутатов-социалистов и независимых, а также парламентариев, входящих в парламентскую группу Pentru Moldova.

19 ноября, после более чем двухмесячного перерыва, состоялось заседание законодательного форума Молдовы. Период непринятия законов, который мог бы привести к роспуску парламента в начале декабря, прерван. В заседании принимали участие 92 народных избранника. Судя по активной работе депутатов всех без исключения фракций и групп, никто их политических игроков даже не пытался саботировать работу и тем самым провоцировать роспуск законодательного органа. Многие утвержденные законопроекты принимались голосами 75-80 депутатов.

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