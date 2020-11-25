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Богдан Цырдя.
© Sputnik / Mihai Caraus

Цырдя: какую тактику выберет партия Санду до середины 2021 года

Экспертиза
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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (38)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20201125/32628645/kakuyu-taktiku-vyberet-partiya-sandu-do-serediny-2021-goda.html

Политический аналитик дал прогноз тактики поведения парламентской партии "Действие и солидарность" и новоизбранного президента Майи Санду на ближайшие полгода.

Экспертиза
Цырдя: какую тактику выберет партия Санду до середины 2021 года

Если избранный президент Майя Санду является серьезным политиком, который всерьез беспокоится о судьбе страны, народа и экономики, она должна способствовать привлечению инвестиций, кредитов и грантов в республику. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил депутат парламента от Партии социалистов Богдан Цырдя.

"Санду должна просить у ЕС выделения 80 миллионов евро на борьбу с последствиями COVID-19. Также ей надо вести переговоры с МВФ, который бы разблокировал финансирование для Молдовы в виде 500 миллионов долларов", - сказал собеседник. 

По мнению политического аналитика, пока в стане социалистов не видят таких инициатив, идущих от новоизбранного главы государства. Цырдя уточнил: на данном этапе политической игры, идущей в республике, Санду невыгоден роспуск парламента, именно по этой причине сейчас депутаты от PAS займут выжидательную позицию.

Парламент.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Сейчас Санду попытается выиграть время, чтобы в общественном понимании ответственность за все процессы и решение проблем лежала на Игоре Додоне и Ионе Кику. Для этого нужно сохранение парламента на 4-5 месяцев, чтобы кабмин Кику работал. Они сейчас попытаются выдвинуть вотум недоверия правительству, но оно не падет, и мы это понимаем", - отметил депутат-социалист.

Реально же заниматься решением проблем, связанных с коронавирусом, дефицитом бюджета, поставок вакцин от COVID-19 в страну, по мнению Цырди, придется именно действующему правительству, а лавры заслуг могут получить другие.

19 ноября, после более чем двухмесячного перерыва, состоялось заседание законодательного форума Молдовы. Период непринятия законов, который мог бы привести к роспуску парламента в начале декабря, прерван. В заседании принимали участие 92 народных избранника. Судя по активной работе депутатов всех без исключения фракций и групп, никто их политических игроков даже не пытался саботировать работу и тем самым провоцировать роспуск законодательного органа. Многие утвержденные законопроекты принимались голосами 75-80 депутатов.

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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (38)

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Теги:
тактика, демпартия, Санду


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