Цырдя: какую тактику выберет партия Санду до середины 2021 года

Экспертиза Цырдя: какую тактику выберет партия Санду до середины 2021 года

Если избранный президент Майя Санду является серьезным политиком, который всерьез беспокоится о судьбе страны, народа и экономики, она должна способствовать привлечению инвестиций, кредитов и грантов в республику. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил депутат парламента от Партии социалистов Богдан Цырдя.

"Санду должна просить у ЕС выделения 80 миллионов евро на борьбу с последствиями COVID-19. Также ей надо вести переговоры с МВФ, который бы разблокировал финансирование для Молдовы в виде 500 миллионов долларов", - сказал собеседник.

По мнению политического аналитика, пока в стане социалистов не видят таких инициатив, идущих от новоизбранного главы государства. Цырдя уточнил: на данном этапе политической игры, идущей в республике, Санду невыгоден роспуск парламента, именно по этой причине сейчас депутаты от PAS займут выжидательную позицию.

"Сейчас Санду попытается выиграть время, чтобы в общественном понимании ответственность за все процессы и решение проблем лежала на Игоре Додоне и Ионе Кику. Для этого нужно сохранение парламента на 4-5 месяцев, чтобы кабмин Кику работал. Они сейчас попытаются выдвинуть вотум недоверия правительству, но оно не падет, и мы это понимаем", - отметил депутат-социалист.

Реально же заниматься решением проблем, связанных с коронавирусом, дефицитом бюджета, поставок вакцин от COVID-19 в страну, по мнению Цырди, придется именно действующему правительству, а лавры заслуг могут получить другие.

19 ноября, после более чем двухмесячного перерыва, состоялось заседание законодательного форума Молдовы. Период непринятия законов, который мог бы привести к роспуску парламента в начале декабря, прерван. В заседании принимали участие 92 народных избранника. Судя по активной работе депутатов всех без исключения фракций и групп, никто их политических игроков даже не пытался саботировать работу и тем самым провоцировать роспуск законодательного органа. Многие утвержденные законопроекты принимались голосами 75-80 депутатов.

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