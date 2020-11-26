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Александр Кузнецов.
© Sputnik / Victor Iovva

Кузнецов: обещания Майи Санду и возможность досрочных парламентских выборов

Экспертиза
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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (41)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20201126/32643779/obeschaniya-sandu-i-vozmozhnost-dosrochnykh-parlamentskikh-vyborov.html

Эксперт проанализировал декларации и обещания Майи Санду и предположил, что для их выполнения у избранного президента не хватает властных полномочий.

Экспертиза
Кузнецов: обещания Майи Санду и возможность досрочных парламентских выборов

На данный момент все обещания новоизбранного президента Майи Санду беспочвенны, поскольку обладая незначительной поддержкой в парламенте глава государства просто не сможет их реализовать и, скорее всего, она вынуждена будет пойти на досрочные парламентские выборы. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политолог Александр Кузнецов.

"Сама должность президента в Республике Молдова является более представительской, чем наделенной реальной властью. Президент, по сути, является наблюдателем за всем политическим процессом в стране. В той же ситуации был в течение трех лет президент Додон, когда у него не было поддержке ни в парламенте, ни в правительстве", - отметил собеседник.
Майя Санду
© Sputnik / Mihai Caraus
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По словам политолога, в парламентской республике обещания Санду выполнимы лишь в случае обладания большинством в высшем законодательном органе страны. Но не только большинство депутатов, а и функциональное правительство, готовое сотрудничать, нужны новоизбранному президенту для реализации заявленных целей, уточнил Кузнецов.

"Кабмин должен осуществлять на исполнительном уровне все нововведения, связанные с реформами, действия, к которым призывает президент. Поэтому все заявления Санду носят больше декларативный характер. С другой стороны, парламентские выборы могут лишь незначительно изменить ситуацию, поскольку партия "Действие и солидарность" и другие правые политические формирования вряд ли возьмут властное большинство", - заключил политолог.

Избранный президент Молдовы Майя Санду обозначила свои приоритеты на посту главы государства. По ее словам, она намерена сконцентрироваться на положительной внешней политике на благо граждан; обеспечении в госбюджете на 2021 год достаточных средств для медицинской системы, экономики и людей, оказавшихся в сложной ситуации из-за кризиса; подготовке и реализации твердых шагов по борьбе с коррупцией.

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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (41)

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Теги:
Молдова, Санду, досрочные выборы


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