Журавлев: как в Москве относятся к победе Санду на выборах

Российский политолог проанализировал возможность дальнейшего выстраивания отношений между Москвой и Кишиневом, а также предположил, как Санду будет воплощать заявленные цели во внешней политике Молдовы.

Экспертиза Журавлев: как в Москве относятся к победе Санду на выборах

С точки зрения Москвы главное качество молдавского президента - это реалистичность действий и поступков, поскольку, какую бы позицию не занимал глава государства, Россия готова будет сотрудничать с людьми, которые к ней хорошо относятся. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил генеральный директор Института региональных проблем (Москва) Дмитрий Журавлев.

"Молдавские яблоки вряд ли нужны в Варшаве. А нам хотелось бы иметь добрые отношения с Молдовой, где 25 процентов русскоязычного населения. Сам факт избрания Майи Санду - не повод для ухудшения молдо-российских отношений. Главное, чтобы ее позиция была прагматичной, и она действовала в интересах народа республики", - заявил эксперт. © Sputnik / Игорь Зарембо В Приднестровье поступила новая партия российской вакцины от гриппа

По словам собеседника, главное, чтобы Санду не стала заложником идеологических клише, если этого не произойдет, отношения двух стран могут развиваться в нормальном русле, как и при действующем президенте Игоре Додоне. Политолог также напомнил, что в парламентской республике, коей является Молдова, роль президента велика, но не столь определяющая.

"Если Санду отойдет от своей прагматичной позиции, то при умеренных действиях правительства "небо на землю не упадет" в двухсторонних отношениях", - уточнил Журавлев.

Эксперт порекомендовал новоизбранному президенту Молдовы быть более сдержанной в вопросах, касающихся необходимости срочного вывода из Приднестровья контингента российских миротворцев, поскольку на данном этапе нет другой международной договоренности в урегулировании конфликта в качестве альтернативы существующей.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК в понедельник представили предварительные итоги выборов - после обработки протоколов со всех избирательных участков Майя Санду набрала 57,75% голосов, а Додон - 42,25%. Впервые в истории современной Молдовы президентом страны станет женщина.

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