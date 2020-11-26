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Татьяна Фомина.
© Sputnik / Mihai Caraus

Фомина: как молдавские дети могут стать жертвой интернет-мошенников

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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За деятельностью ребенка в "глобальной паутине" необходим контроль взрослых, поскольку в виртуальном пространстве есть много опасностей, а злоумышленники могут искалечить незрелую психику.

Экспертиза
Фомина: как молдавские дети могут стать жертвой интернет-мошенников

Посредством интернета преступники могут воспользоваться наивностью ребенка и вовлечь его в сексуальную эксплуатацию, используя методы запугивания и давления. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала главный аналитик международной организации "La Strada" Татьяна Фомина.

"У нас есть специальные программы по противодействию сексуальной эксплуатации детей в интернете. В республике работает специальный сайт, куда могут обращаться несовершеннолетние, у которых возникли такие проблемы. Мы сделали специальный видео-ролик, потому что дети часто становятся жертвами онлайн-шантажа", - заявила собеседница.

По словам эксперта, интернет подобен кухонному ножу, которым можно просто нарезать хлеб, но - и нанести огромный вред человеку.

Хакер, архивное фото.
© Sputnik / Вадим Анцупов
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Старшие должны внимательно отслеживать историю посещений сайтов, которыми интересуются дети. Но при этом выполнять не роль надсмотрщиков, а доверенных друзей, которым ребенок готов открыться в случае сложной жизненной ситуации, связанной с мошенничеством в интернете.

Специалисты La Strada тесно сотрудничают в этом направлении с Генеральной прокуратурой и полицией, совместными усилиями пресекая такое общественное зло как интернет-мошенничество и сексуальная эксплуатация детей онлайн.

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Теги:
дети, интернет-мошенники, мошенники


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