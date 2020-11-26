Фомина: как молдавские дети могут стать жертвой интернет-мошенников

За деятельностью ребенка в "глобальной паутине" необходим контроль взрослых, поскольку в виртуальном пространстве есть много опасностей, а злоумышленники могут искалечить незрелую психику.

Экспертиза Фомина: как молдавские дети могут стать жертвой интернет-мошенников

Посредством интернета преступники могут воспользоваться наивностью ребенка и вовлечь его в сексуальную эксплуатацию, используя методы запугивания и давления. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала главный аналитик международной организации "La Strada" Татьяна Фомина.

"У нас есть специальные программы по противодействию сексуальной эксплуатации детей в интернете. В республике работает специальный сайт, куда могут обращаться несовершеннолетние, у которых возникли такие проблемы. Мы сделали специальный видео-ролик, потому что дети часто становятся жертвами онлайн-шантажа", - заявила собеседница.

По словам эксперта, интернет подобен кухонному ножу, которым можно просто нарезать хлеб, но - и нанести огромный вред человеку.

Старшие должны внимательно отслеживать историю посещений сайтов, которыми интересуются дети. Но при этом выполнять не роль надсмотрщиков, а доверенных друзей, которым ребенок готов открыться в случае сложной жизненной ситуации, связанной с мошенничеством в интернете.

Специалисты La Strada тесно сотрудничают в этом направлении с Генеральной прокуратурой и полицией, совместными усилиями пресекая такое общественное зло как интернет-мошенничество и сексуальная эксплуатация детей онлайн.

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