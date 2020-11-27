Усатый: экономический рывок для Молдовы - насколько он реален

Экспертиза Усатый: экономический рывок для Молдовы - насколько он реален

В условиях кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса нового типа, резонно возникает вопрос: а какие бы отрасли экономики могли придать больший импульс в развитии нашей страны, поспособствовать созданию новых рабочих мест, приостановить процесс миграции трудоспособного населения за границу. Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал министр экономики и инфраструктуры Анатолий Усатый.

"В чудеса мы, конечно, верим, но более доверяем рукотворным чудесам. Вопрос о том, какие сектора способны обеспечить наиболее стабильный рост экономики, стоит перед руководством любой страны. Сектор IT и коммуникаций за последние 4 года утроил показатели по ВВП. Экспорт продуктов и услуг IT два года подряд превышает экспорт винодельческой продукции", - заявил министр. © Sputnik / Иван Руднев Глава Минэкономики рассказал, когда будет готов газопровод Унгены-Кишинев

По словам собеседника, именно наличие подготовленных специалистов в области IT-сектора способно обеспечить для республики стабильную перспективу. Введение единого налога на такой вид деятельности в стране, формирование парка информационных технологий создали условия для того, чтобы все больше абитуриентов в республике более охотно и сознательно поступали именно на факультеты информационных технологий, становились специалистами, отвечающими требованиям и реалиям XXI века.

"Этот потенциал еще не использован до конца. Мы говорим, что сектор IT-услуг сконцентрирован в большей части в Кишиневе, но операторы компьютеров нужны и в регионах страны", - добавил глава Минэкономики.

По мнению чиновника, на данном этапе правительство предпринимает все усилия для того, чтобы молодые люди могли трудиться в IT-сфере, дистанционно предоставляя свои услуги и за рубеж, что особенно актуально в условиях пандемии COVID-19.

Электронную торговлю министр также назвал приоритетным сектором, способным минимизировать риски заражения коронавирусом и, в то же время, не приостанавливать или на время замораживать предпринимательскую коммерческую деятельность.

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