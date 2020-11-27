10:30 27 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.51
  • USD17.23
  • RUB0.23
  • RON4.21
  • UAH0.61
Поиск
Анатолий Усатый.
© Sputnik / Mihai Caraus

Усатый: экономический рывок для Молдовы - насколько он реален

Экспертиза
Получить короткую ссылку
177 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0b/1a/32657291.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20201127/32658846/usatyy-vozmozhno-li-v-moldove-ekonomicheskoe-chudo.html

Глава Минэкономики Молдовы назвал направления развития национального хозяйства, в которых страна могла бы значительно преуспеть.

Экспертиза
Усатый: экономический рывок для Молдовы - насколько он реален

В условиях кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса нового типа, резонно возникает вопрос: а какие бы отрасли экономики могли придать больший импульс в развитии нашей страны, поспособствовать созданию новых рабочих мест, приостановить процесс миграции трудоспособного населения за границу. Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал министр экономики и инфраструктуры Анатолий Усатый.

"В чудеса мы, конечно, верим, но более доверяем рукотворным чудесам. Вопрос о том, какие сектора способны обеспечить наиболее стабильный рост экономики, стоит перед руководством любой страны. Сектор IT и коммуникаций за последние 4 года утроил показатели по ВВП. Экспорт продуктов и услуг IT два года подряд превышает экспорт винодельческой продукции", - заявил министр.
Газокомпрессорная станция.
© Sputnik / Иван Руднев
Глава Минэкономики рассказал, когда будет готов газопровод Унгены-Кишинев

По словам собеседника, именно наличие подготовленных специалистов в области IT-сектора способно обеспечить для республики стабильную перспективу. Введение единого налога на такой вид деятельности в стране, формирование парка информационных технологий создали условия для того, чтобы все больше абитуриентов в республике более охотно и сознательно поступали именно на факультеты информационных технологий, становились специалистами, отвечающими требованиям и реалиям XXI века.

"Этот потенциал еще не использован до конца. Мы говорим, что сектор IT-услуг сконцентрирован в большей части в Кишиневе, но операторы компьютеров нужны и в регионах страны", - добавил глава Минэкономики.

По мнению чиновника, на данном этапе правительство предпринимает все усилия для того, чтобы молодые люди могли трудиться в IT-сфере, дистанционно предоставляя свои услуги и за рубеж, что особенно актуально в условиях пандемии COVID-19. 

Электронную торговлю министр также назвал приоритетным сектором, способным минимизировать риски заражения коронавирусом и, в то же время, не приостанавливать или на время замораживать предпринимательскую коммерческую деятельность.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Маслов: когда мировая экономика начнет восстанавливаться после пандемии
Биография Анатола Усатого — министра экономики и инфраструктуры РМ
Прогноз для мировой экономики: спад, который могут помнить лишь те, кому за 80 лет
Теги:
Молдова, план, Минэкономики


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Болельщик: татуировка на плече с изображением Диего Марадоны.
Фото - Культ Марадоны в мире
США и Румыния провели ракетные стрельбы вблизи Крыма.
Видео - США и Румыния провели ракетные стрельбы вблизи Крыма
Календарь праздничных и выходных дней в Молдове на 2021 год
Календарь рабочих и выходных дней в 2021 году


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться