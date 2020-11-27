Односталко: в Молдове - комплексный эффект заражаемости коронавирусом

В последние дни в республике отмечается рекордное ежесуточное число выявленных случаев коронавируса среди населения, цифры варьируются от 1200 и превышают отметку в 1600 лабораторно-подтвержденных анализов на COVID-19 в день.
Депутат парламента Владимир Односталко в эфире студии Sputnik Молдова озвучил основные причины небывалого всплеска эпидемической динамики в стране.
"Все, что происходит сейчас, к сожалению, это комплексный эффект. Посмотрите, многие пассажиры в общественном транспорте, которые носят медицинские маски исключительно на подбородке, подвергают опасности инфицирования не только окружающих, но, в первую очередь себя и свою семью", - заявил парламентарий.
"Правительство делегировало местным комиссиям по чрезвычайному положению право вводить или снимать санитарные ограничения в каждом населенном пункте. Кишиневская муниципальная комиссия приняла решение о повсеместном ношении медицинских масок", - добавил собеседник.
Односталко напомнил: не зря в каждой из единиц общественного муниципального транспорта, курсирующего в столице, постоянно звучат оповещения о важности соблюдения мер карантинной безопасности, которые воспроизводят на двух языках - русском и молдавском.
"Нашу люди начинают воспринимать эти увещевания лишь тогда, когда у них поднимается температура и появляются характерные симптомы ОРВИ. А потом во все винят правительство и жалуются на условия лечения в больницах", - резюмировал парламентарий.
В Молдове с 30 ноября до 15 января будет действовать чрезвычайное положение в здравоохранении. Соответствующее решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья. Постановление опубликовано в пятницу на сайте правительства республики.
С 28 ноября в Молдове запрещается работа ночных клубов, дискотек, танцплощадок, караоке.
Также с 22.00 до 07.00 не разрешается обслуживание в ресторанах, барах, кафе, столовых.
Нельзя организовывать мероприятия с присутствием зрителей в помещениях театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры.
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