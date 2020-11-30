Крылов: как будет работать Санду с правительством Кику и парламентом

Экспертиза Крылов: как будет работать Санду с правительством Кику и парламентом

Отсутствие традиций сильного парламентаризма в Молдове приводит к тому, что политики используют сложившиеся условия для раскачивания ситуации в стране, если на данном этапе депутаты найдут в себе силы руководствоваться национальными интересами и не допускать дестабилизации в сложной эпидемической и экономической ситуации, страну удастся удержать "на плаву". Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политолог Валентин Крылов.

"Сейчас депутаты и политики должны руководствоваться интересами рядовых граждан, которые живут довольно трудно, особенно с учетом сложившейся эпидемической ситуации. Если элиты найдут в себе силы не заниматься подготовкой и проведением досрочных парламентских выборов, а оставить и усилить правительство Кику, значит - проявят ответственность", - заявил собеседник.

По мнению эксперта, на данном этапе политикам надо всерьез подумать о программе среднесрочного экономического развития страны. Если в Молдове удастся разработать такую серьезную стратегию, то будущее республики будет более-менее просматриваемым, уверен Крылов.

"До сих пор у нас пытались найти внешнее финансирование, залатать дыры в бюджете. А развитие предполагает последовательные шаги с прогнозируемым ростом ВВП. Следствием этого должно стать повышение уровня жизни людей. Пока же ни одна политическая сила не предложила такую вразумительную, четкую позицию", - добавил эксперт.

Крылов утверждает: сейчас новоизбранный президент Санду должна постараться максимально быстро наладить кооперацию с правительством и парламентом для того, чтобы начать поэтапно решать весь комплекс проблем, которые стоят перед государством в этот непростой период.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер Партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК представили окончательные итоги выборов, согласно которым победу одержала Санду, получив большинство голосов, - 943 006. Додона поддержали 690 615 граждан Молдовы. Результаты голосования будут переданы в Конституционный суд страны для признания или непризнания окончательных итогов выборов.

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