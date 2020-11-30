Штефэницэ: как сохранить архитектурное наследие Кишинева и развить экономику

Эксперт проанализировал вероятность реставрации исторических строений в столице и возможность получения от этого прибыли для муниципия.

Экспертиза Штефэницэ: как сохранить архитектурное наследие Кишинева и развить экономику

В Агентстве по инспектированию и реставрированию памятников всегда пытались объяснить, что помимо необходимости сохранения и восстановления архитектурных жемчужин в Кишиневе можно и развить их так, чтобы они радовали столичных жителей и гостей столицы. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил директор Агентства Ион Штефэницэ.

"Есть и экономическая составляющая в сохранении этого наследия. Я всегда пытался это объяснить предпринимателям, которые хотят развивать свой родной город. Мы должны поддерживать людей, которые хотят вкладывать средства в развитие экономики своей страны, но не с нарушением действующего законодательства", - заявил собеседник.

В качестве примера Штефэницэ привел столицы многих европейских стран, где исторические здания, находящиеся в удручающем состоянии, восстанавливают и создают в этих помещениях фешенебельные гостиницы, рестораны, другие социально-значимые учреждения.

Эксперт уверен: в таком процессе необходимо соблюсти баланс между экономической составляющей и выгодой, и сохранением облика архитектурных памятников, их общей стилистики, изначальных задумок и решений их авторов. В таком случае город будет молодеть и развиваться, а старые здания вновь приобретут свою былую красоту.

Начиная с ноября 2009 года, когда в столице под защитой государства находились 977 зданий, многие из них были уничтожены, а земельные участки, оставшиеся от них, были использованы под возведение новых строений.

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