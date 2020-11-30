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Игорь Никоарэ.
© Sputnik / Mihai Caraus

Никоарэ: можно ли в Молдове спрогнозировать сильные землетрясения

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Эксперт рассказал, какие сейсмически опасные зоны существуют в республике и какая точка Карпат является наиболее опасной для жителей нашей страны.

Экспертиза
Никоарэ: можно ли в Молдове спрогнозировать сильные землетрясения

В Молдове есть возможность предсказывать землетрясения на среднесрочную перспективу, а прогнозы специалисты делают исходя из составленных карт сейсмического районирования нашей страны. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил директор Института геологии и сейсмологии Игорь Никоарэ.

"Эти карты приняты в нашей стране в качестве нормативов при прогнозировании землетрясений. Есть определенные требования к прочности зданий, которые возводят в районах повышенной сейсмической опасности с запасом прочности до 9 баллов по шкале Рихтера", - сообщил собеседник.
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© Sputnik / Miroslav Rotari
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По словам эксперта, в Молдове выделены три зоны сейсмической опасности, которые были определены в момент сдвига тектонических плит. Эти зоны распределены по магнитуде землетрясений в 8, 7 и 6 баллов соответственно. Наиболее безопасными с точки зрения интенсивности землетрясений являются северные районы республики и территория левобережья Днестра. В остальной части страны магнитуда подземных толчков может доходить до 8 баллов.

Наиболее опасным очагом землетрясения является Вранча, расположенная в румынских Карпатах. Есть еще одна точка в соседней стране, из-за которой проходящие сдвиги тектонических плит могут ощущаться и в Молдове. Но там магнитуда подземных толчков не так велика и может составлять до 5 баллов.

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Теги:
прогноз, Молдова, землетрясения


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