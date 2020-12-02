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Виталий Шинкарь.
© Sputnik / Osmatesco

Шинкарь: каждый по отдельности хороший человек, а вместе – банда

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20201202/32723826/shinkar-kazhdyy-po-otdelnosti-khoroshiy-chelovek-a-vmeste--banda.html

Протоиерей Свято-Георгиевской церкви Кишинева Виталий Шинкарь рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, как достичь в молдавском обществе мира и согласия.

Экспертиза
Шинкарь: каждый по отдельности хороший человек, а вместе – банда

Разделение молдавского общества – это самая серьезная проблема, следствием которой является как духовный, так и материальный ущерб.

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Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова Протоиерей Свято-Георгиевской церкви Кишинева Виталий Шинкарь.  

"У нас есть множество не восполненных лакун, которые легко можно было бы заполнить если бы нам благоволила политическая ситуация и между нами не было бы такого сложного и серьезного раздела. Который родился, воспитан и вскормлен долгим противостоянием", - сказал Шинкарь.

Необходимо искать объединяющие моменты и апеллировать к ним, уверен собеседник.

"Самое важное, что есть во всех нас – это желание добра этому миру и этой земле. Я не верю, что унионисты, к примеру, желают зла этой земле. Я не верю, что русские люди, которые живут здесь много лет и не знают молдавского языка, желают зла этой земле. Мы все хотим, чтобы тут был мир, любовь, и чтобы люди здесь трудились и получали достаток от этой жизни", - объяснил священник.

Нет ни одной объективной причины, которая мешала бы гражданам Молдовы жить в любви и достатке, говорит Шинкарь.  

"Нам нужно преодолеть все разделения. Из-за чего мы не можем это сделать, что самое сложное – это то, что мы до конца не понимаем и не осознаем смысл существования государства и даже не понимаем отличия страны от государства. Для чего существует государство, ради чего это делается. И здесь мы сталкиваемся с политической ловушкой, при которой гаснут самые простые и разумные слова – люди, давайте жить дружно и мирно. И все согласны. Но, как говорит народная поговорка, каждый по отдельности хороший человек, а вместе – банда", - резюмировал собеседник.

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