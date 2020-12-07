Гайчук: как продвигаются реформы молдавской армии

Министр обороны Молдовы рассказал о состоянии дел в Вооруженных силах страны и о реформе молдавской армии.

Экспертиза Гайчук: как продвигаются реформы молдавской армии

Реформа молдавских Вооруженных сил длится уже 8 лет и в целом проходит успешно – об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал министр обороны Молдовы Виктор Гайчук.

"В 2002 году была разработана концепция реформы Вооруженных сил, которая предусматривала три этапа. В принципе, все эти этапы наша армия прошла. Модернизация и комплектация выполнены", - сказал Гайчук.

Однако не все из намеченного удалось реализовать.

"Не выполнен один из пунктов – увеличение финансирования. Шло существенное его увеличение, но в 2009 году остановилось. В силу мирового экономического кризиса и смены власти у нас в Молдове. Тогда сняли многие льготы для военнослужащих, мы до сих пор стараемся их восстановить", - пояснил министр.

Также Гайчук коснулся темы перевода молдавской армии на профессиональную основу.

"Мы идем по пути более оптимизированного варианта, модернизированного варианта, профессионального варианта. Количество военнослужащих по контракту мы увеличиваем, идем к профессионализации армии. В то же самое время, мы не можем полностью перейти на комплектование армии по контракту, это в разы дороже в финансовом отношении, и мы не будем в таком случае иметь подготовленный резерв", - резюмировал собеседник.

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