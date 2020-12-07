Кузнецов: почему при президентстве Санду сохранится нестабильность в Молдове

Политолог объяснил, какие главные противоречия будут возникать в республике в ближайшие месяцы, и чем закончится противостояние различных сил, не могущих прийти к компромиссу.

Экспертиза Кузнецов: почему при президентстве Санду сохранится нестабильность в Молдове

Не стоит ожидать особых перемен, даже если Конституционный суд страны признает результаты президентских выборов 15 ноября, а Майя Санду вступит в должность, в стране долгое время будет господствовать политическая нестабильность. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил доктор политологии Александр Кузнецов.

"Каждое политическое решение в Молдове должно "созреть", а у нас в стране политики хотят сделать все и сразу - и ничего, как правило, не выполняют. В июне прошлого года мы думали, что политическую нестабильность в стране удалось победить. Но она лишь была завуалирована, а сейчас наглядно появляется вновь", - подчеркнул собеседник.

Эксперт посоветовал молдавским парламентариям два варианта развития событий - если нет необходимости в проведении досрочных выборов, не стоит ввергать страну в очередную электоральную "пучину". А если депутаты все же не смогут сохранить компромисс и слаженно работать, то тогда лучше прекратить все склоки и взаимные обвинения и выйти на суд к избирателю.

"В Европе почти нет парламентов, где главенствует мажоритарная партия. Основные дебаты касаются формирования коалиции, в споре рождается истина, необходимая для того, чтобы парламент работал хорошо. Единственно правильного мнения нет, кто так считает - мыслит категориями из советского прошлого", - заключил собеседник.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер Партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК представили окончательные итоги выборов, согласно которым победу одержала Санду, получив большинство голосов, - 943 006. Додона поддержали 690 615 граждан Молдовы. Результаты голосования будут переданы в Конституционный суд страны для признания или непризнания окончательных итогов выборов.

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