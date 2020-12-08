Усатый: как пандемия ударила по экономике Молдовы - проценты и цифры

Глава Минэкономики прокомментировал, какой эффект оказали карантинные ограничения на национальное хозяйство страны, а также рассказал, как кабмин справляется со сложившейся ситуацией и оказывает помощь бизнесу.

Экспертиза Усатый: как пандемия ударила по экономике Молдовы - проценты и цифры

Влияние пандемии коронавируса нового типа и ограничений для экономики, связанных с распространением заболевания, в значительной степени отразились на экономике нашей страны, по итогам второго квартала текущего года падение уровня валового внутреннего продукта составило 14 процентов. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал министр экономики Анатолий Усатый.

"Это стало беспрецедентным спадом ВВП за историю независимой Молдовы. За первое полугодие цифра падения ВВП составила -7,5 процента, по итогам года этот показатель может составить -6,5 процента. За второе полугодие экономика отыграла потерянные позиции", - сказал глава Минэкономики. CC0 / Pixabay Досталось на орехи: засуха в Молдове навредила урожаю фундука

Помимо пандемии, особо негативный эффект на состояние национального хозяйства страны оказала засуха, господствовавшая в республике в течение всего аграрного сезона, сильно пострадало животноводство, но наиболее уязвимой отраслью оказалось растениеводство - там недобор составил -35 процентов. В целом по цифрам падения ВВП, неурожай в сельском хозяйстве составил -2 процента.

"В самом начале эпидемии COVID-19 прогнозы были вовсе апокалиптическими вплоть до того, что государство не сможет финансово покрывать свои социальные обязанности - выплачивать зарплаты и пенсии, пособия. Также особо пострадал от ограничений сектор HoReCa, в связи с чем правительство выступило с инициативой о понижении НДС для рестораторов с 15 до 20 процентов", - уточнил министр.

По словам чиновника, результаты борьбы правительства с последствиями кризиса, спровоцированного пандемией, - налицо. По прогнозам Минэкономики, в следующем году рост ВВП в стране составит вплоть до 4,4 процента. В ведомстве считают такие цифры реалистичными.

Усатый привел в сравнение цифры падение ВВП в других странах по результатам уходящего 2020 года. В Великобритании падение составило -21 процент, та же ситуация - в Испании.

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