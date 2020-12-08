Унгуряну: чем гражданам Молдовы наиболее выгодно отапливать свои дома

Холодный сезон становится настоящим финансовым испытанием для тысяч молдавских семей, многие, будучи не в состоянии обогревать свои жилища газом, прибегают к старым, дедовским методам: эксперт проанализировал выгоду различных видов топлива.

Экспертиза Унгуряну: чем гражданам Молдовы наиболее выгодно отапливать свои дома

Вопрос использования различных видов топлива с наступлением холодного сезона должен волновать не только рядовых граждан, которые изыскивают средства на обогрев жилищ, но и государство, которое должно в большей мере оказывать помощь нуждающимся, особенно малоимущим семьям. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил экономический эксперт Сергей Унгуряну.

"В официальном реестре использования гражданами различных видов топлива даже не учитываются такие забытые разновидности, как остатки стеблей кукурузы и подсолнечника, которые многие сельчане применяют для обогрева домов, не имея средств. Но, по официальной статистике, сейчас в стране значительно превалирует газовое индивидуальное и централизованное отопление", - сказал собеседник.

Второе и третье место в использовании гражданами занимают дрова и уголь, которые немногим дешевле газа, но при приобретении нескольких тонн и (или) кубометров этих видов топлива разница ощутима, добавил экономист.

Самую последнюю строчку в списке источников энергии для обогрева домов и квартир занимает электроэнергия, ее мало используют ввиду дороговизны.

"При использовании электроэнергии одна гигакалория теплоэнергии стоит значительно дороже всех других видов топлива. Природный газ же доказал свою экономичность. За последние 15 лет к газораспределительным сетям были подключены все основные социальные учреждения в нашей стране - детские сады, школы, больницы", - уточнил Унгуряну.

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) 28 октября текущего года утвердило более низкие тарифы на газ. На 12,2 % дешевле голубое топливо будет обходиться бытовым потребителям. Теперь для них тариф составляет 4,29 лея за кубический метр без НДС.

Газ в республику поступает из России транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром", которому принадлежит 50 % в АО "Молдовагаз", является основным его поставщиком в Молдову. Республика приобретает голубое топливо у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Это соглашение регулярно продлевается. К примеру, 31 декабря 2019 года "Молдовагаз" и "Газпром" подписали дополнение к контракту поставок газа в Молдову и организации транзита через территорию страны. Поставка "голубого топлива" осуществляется по традиционному маршруту.

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