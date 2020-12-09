Жук: будет ли Санду договариваться с социалистами и другими депутатами

Политолог проанализировал взаимоотношения избранного президента страны с парламентскими фракциями и группами и спрогнозировал, как долго просуществует нынешний состав высшего законодательного органа страны.

Экспертиза Жук: будет ли Санду договариваться с социалистами и другими депутатами

Исходя из текущих политических реалий, фракция социалистов готовится надолго сохранять нынешний состав парламента, но планы этой фракции могут нарушить лишь действия премьер-министра Иона Кику, который может принять решение, чтобы возглавляемое им правительство ушло в отставку. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил доктор хабилитат политологии Виктор Жук.

"Но такой шаг премьера возможен лишь после того, как будет одобрена фискальная политика на следующий год и три бюджета - государственный, медицинский и социального страхования. Может быть, после этого у Кику появится соблазн уйти в отставку", - заявил собеседник. © Sputnik / Miroslav Rotari Парламентский пасьянс: быть ли новой коалиции, или пахнет досрочными выборами

По словам эксперта, ничего страшного в том, что в парламенте образовалась неформальная коалиция, нет, поскольку не всегда правящее большинство должно быть связано официальными, документальными договоренностями, такая практика широко применяется в ряде европейских стран.

"Эта неформальная коалиция, скорее всего, будет править долго. В случае досрочных парламентских выборов Партия социалистов не потеряет ничего, но вряд ли приобретет дополнительные голоса. С фракцией "Шор" конъюнктура следующая: они вошли в парламент с 7 депутатами, сейчас у них во фракции - 15 народных избранников. В случае досрочных выборов они вернутся к этой "семерке", - добавил Жук.

В процентом соотношении специалист оценил электоральную поддержку партии "Шор" примерно в 8 процентов - цифру, которую получила в ходе минувших президентских выборов кандидат от данного политформирования Виолетта Иванов.

В сложившейся ситуации, по утверждению собеседника, новоизбранному президенту Майе Санду придется нелегко, поскольку в нынешнем составе парламента она может рассчитывать лишь на голоса 15 депутатов, представляющих партию "Действие и солидарность".

"ПСРМ и партия "Шор" наиболее не заинтересованы в досрочных выборах, хотя социалисты во всеуслышание заявляют об обратном. Не исключено, что в таких условиях Санду, которая придерживается правых взглядов, придется долго сотрудничать с левоцентристским парламентским большинством и существующим правительством", - подытожил Жук.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер Партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду, и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК представили окончательные итоги выборов, согласно которым победу одержала Санду, получив большинство голосов, - 943 006. Додона поддержали 690 615 граждан Молдовы.

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