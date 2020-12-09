10:51 09 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.98
  • USD17.32
  • RUB0.24
  • RON4.30
  • UAH0.62
Поиск
Валентин Крылов.
© Sputnik / Osmatesco

Крылов: какую роль играют деньги в молдавской политике и среди депутатов

Экспертиза
Получить короткую ссылку
84 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20201209/32810670/kakuyu-rol-igrayut-dengi-v-moldavskoy-politike-i-sredi-deputatov.html

Эксперт проанализировал, почему среди молдавского политического истеблишмента фактор денежной выгоды преобладает над общественной моралью и обещаниями, данными избирателям.

Экспертиза
Крылов: какую роль играют деньги в молдавской политике и среди депутатов

Когда после распада Советского Союза в независимой Молдове зарождался новый политический класс, деньги не играли первостепенной роли в процессах партийного строительства, сегодня все наоборот - руководитель политформирования должен обеспечить непрерывный финансовый поток в возглавляемую им структуру, чтобы она продолжала существовать. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил ветеран молдавской политики Валентин Крылов.

"У нас очень много недоработок в законодательстве, у нас недочеты в его практическом применении. Поэтому очень часто, когда заканчиваются деньги или происходит конфликт руководителя партии с ее внутренними структурами, перспективы этого политформирования сходят на нет", – заявил собеседник.
Ион Кику
© Photo : Miroslav Rotari
Кику заявил, когда в Молдове могут состояться досрочные парламентские выборы

Эксперт добавил: в Молдове не действует классическая демократическая процедура, когда основные политические игроки готовятся к очередным избирательным кампаниям классически, ставя на первый план реализацию основных идей, которые они должны продвигать среди населения всеми доступными способами.

"У них в багаже должны быть четкие действия и видение того, как они будут реализовывать исполнительную власть. Также они должны четко планировать, кто войдет в следующий кабинет министров в случае электоральной удачи. Наши политики не работают по такой схеме", - подчеркнул эксперт.

По его словам, сегодня молдавскому избирателю сознательно навязана ошибочная политическая модель, при которой идеологическая составляющая деятельности партии является практически искусственной, основанной лишь на обещаниях, а за "ширмой" такой игры скрываются узкокорыстные финансовые интересы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Крылов: как будет работать Санду с правительством Кику и парламентом
Крылов: предположу, как Санду будет развивать отношения с Россией
Крылов: спецоперация "диаспора", или как Санду выиграла выборы президента
Теги:
коррупция, Молдова, политика


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Сельхозтехника у въезда в Кишинев
Аграрии готовы протестовать в Кишиневе: тракторы уже у въезда в город - фото
Лукашенко прокомментировал свое отстранение от посещения Олимпийских игр.
Лукашенко прокомментировал персональный запрет на посещение Олимпийских игр
Зимние праздники в Кишиневе
Зимняя сказка в Кишиневе


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться