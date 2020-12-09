Крылов: какую роль играют деньги в молдавской политике и среди депутатов

Экспертиза Крылов: какую роль играют деньги в молдавской политике и среди депутатов

Когда после распада Советского Союза в независимой Молдове зарождался новый политический класс, деньги не играли первостепенной роли в процессах партийного строительства, сегодня все наоборот - руководитель политформирования должен обеспечить непрерывный финансовый поток в возглавляемую им структуру, чтобы она продолжала существовать. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил ветеран молдавской политики Валентин Крылов.

"У нас очень много недоработок в законодательстве, у нас недочеты в его практическом применении. Поэтому очень часто, когда заканчиваются деньги или происходит конфликт руководителя партии с ее внутренними структурами, перспективы этого политформирования сходят на нет", – заявил собеседник. © Photo : Miroslav Rotari Кику заявил, когда в Молдове могут состояться досрочные парламентские выборы

Эксперт добавил: в Молдове не действует классическая демократическая процедура, когда основные политические игроки готовятся к очередным избирательным кампаниям классически, ставя на первый план реализацию основных идей, которые они должны продвигать среди населения всеми доступными способами.

"У них в багаже должны быть четкие действия и видение того, как они будут реализовывать исполнительную власть. Также они должны четко планировать, кто войдет в следующий кабинет министров в случае электоральной удачи. Наши политики не работают по такой схеме", - подчеркнул эксперт.

По его словам, сегодня молдавскому избирателю сознательно навязана ошибочная политическая модель, при которой идеологическая составляющая деятельности партии является практически искусственной, основанной лишь на обещаниях, а за "ширмой" такой игры скрываются узкокорыстные финансовые интересы.

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