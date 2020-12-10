Ионицэ: в Молдове есть точки роста экономики, ими надо воспользоваться

Эксперт перечислил направления, которые при правильном развитии обеспечат республике стабильный и уверенный рост, выведут страну из долговой ямы и позволят народу с оптимизмом смотреть в будущее.

Экспертиза Ионицэ: в Молдове есть точки роста экономики, ими надо воспользоваться

Одним из наиболее перспективных для национального хозяйства республики является развитие сектора информационных технологий и оказания им профильных услуг, а также разработки софтов и приложений. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

"Если еще 15 лет назад мы экспортировали IT-услуг на сумму в 1 миллион долларов, то сегодня этот показатель возрос уже до 200 миллионов. Это в два раза больше, чем финансовая выручка от экспорта наших вин. Второй успешный сектор, который почему-то у нас в стране убивают уже 10 лет, — это экспорт транспортных услуг", — сказал собеседник.

По мнению специалиста, отрасль международных грузоперевозок обладает потенциалом доходности до 450 миллионов долларов ежегодно, хотя на данном этапе по неизвестным причинам правительство не обращает должного внимания на развитие этого сектора экономики.

"Для развития международных транспортных перевозок необходимо использовать два действенных инструмента. Первый — снятие бюрократических препон и отмена оформления лишней документации с рядом стран, второй — отмена НДС на покупку новых транспортных средств", — подчеркнул Ионицэ.

Также важен, по словам собеседника, допуск молдавских компаний-перевозчиков на рынок транспортных средств Европейского союза, что придаст дополнительный импульс развитию этой отрасли.

Среди "точек роста" для молдавской экономики Ионицэ выделил сектор растениеводства и, прежде всего, массового производства злаков, выращивания семян подсолнечника и кукурузы, поскольку именно такая продукция пользуется повышенным экспортным спросом.

"Правительство должно бороться за демонополизацию этого рынка, включить в него компании из Приднестровья", — уточнил экономист.

Подводя итог беседы, Ионицэ добавил: правительству следует более интенсивно развивать свободные экономические зоны в республике, а также сделать акцент на расширение производств, где изготавливают электропроводку для европейских автомобильных заводов, выпускающих машины мировых брендов.

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