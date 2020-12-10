Шинкарь: почему молдавская молодежь не спешит ходить в церковь

Священник проанализировал причины, по которым наши юноши и девушки предпочитают безудержно предаваться меняющимся увлечениям, не задумываясь о смысле своего бытия, не приобщаясь к православной вере.

Экспертиза Шинкарь: почему молдавская молодежь не спешит ходить в церковь

Одной из проблем современного молдавского общества является частичная отстраненность молодых людей от Церкви, их нежелание посещать богослужения. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил протоиерей Святогеоргиевской церкви Кишинева Виталий Шинкарь.

"Само понятие Церковь означает собрание людей, разделяющих какие-то цели. Люди ходят в собрание под названием Церковь, а не просто в храм как в здание. Многие молодые люди, к сожалению, не понимают смысла своего нахождения в этом собрании", — заявил священнослужитель.

По его словам, та правда о Боге, о которой верующие говорят с любовью, не трогает пока сердце молодежи. Шинкарь назвал юные годы "в принципе не религиозной порой", в то же время подчеркнув, что многие взрослеющие люди все же являются искренними в своих жизненных исканиях.

"Допустим, молодой человек нашел какую-то компьютерную игру и полностью в нее погрузился, посвящает большую часть времени этому занятию. В Церкви юноша может найти ответы на какие-то моральные вопросы, если они перед ним стоят", — добавил протоиерей.

В то же время, одной из задач священнослужителей является пробуждение к вере, к истине тех, кто нуждается в духовной пище, кто потерял свой путь в самом его начале.

Шинкарь уверен: Церковь должна быть гибче, должна работать с молодежью, в противном случае новое поколение сложно будет призвать к Божественной истине, поскольку сам образ жизни продиктует иной путь, отличный от того, которому должен следовать православный христианин.

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