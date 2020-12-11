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Владимир Односталко.
© Sputnik / Mihai Caraus

Односталко: как Молдова отблагодарила медиков за борьбу с COVID-19

Экспертиза
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (90)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20201211/32844242/kak-moldova-otblagodarila-medikov-za-borbu-s-COVID-19.html

Парламентарий рассказал, как в республике поэтапно повышали оклады и бонусы врачам, медсестрам и персоналу клиник.

Экспертиза
Односталко: как Молдова отблагодарила медиков за борьбу с COVID-19

В нашей стране абсолютно всем медицинским работникам пересмотрели заработные платы, повышение коснулось не только врачей и медицинских сестер, но и сиделок, санитаров, представителей технического обслуживающего персонала медучреждений. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил вице-председатель парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Владимир Односталко.

"Обслуживающему персоналу клиник ранее, как правило, не хватало денег на жизнь. С 1 января 2021 года будет повышение базовой заработной платы всем медработникам на 30 процентов, а 1 апреля повышение составит еще 40 процентов. Таким образом, всего зарплаты медработников возрастут на 70 процентов", - уточнил парламентарий.

По его словам, правительство и действующий президент Игорь Додон более чем на две трети выполнили данные медработникам обещания. Всего медикам должны были увеличить сумму зарплат вдвое, но этого правительству сделать не удалось, поскольку страна оказалась в экономическом кризисе, спровоцированном эпидемией COVID-19.

Сотрудник медицинской службы проводит экспресс-тестирование на COVID-19. Архивное фото
© Sputnik / Evgeny Odinokov
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Но, несмотря на все тяготы, социальные обязательства выполнялись и по отношению к другим категориям населения. Так, по словам Односталко, единовременная помощь пенсионерам в 900 леев обошлась государственному бюджету страны в 1 миллиард в пересчете на национальную валюту.

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (90)

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Теги:
зарплаты, врачи, медики


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