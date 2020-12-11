Гайчук: как молдавские военные способны прийти на помощь гражданам

Министр обороны республики рассказал, как люди в погонах выручают население в случае экстренных ситуаций и стихийных бедствий.

Экспертиза Гайчук: как молдавские военные способны прийти на помощь гражданам

Национальная армия Молдовы полностью оснащена специальной техникой, которая способна прийти на помощь в самых сложных жизненных ситуациях — при расчистке заснеженных трасс, в случае, если кого-то из людей из отдаленного села необходимо срочно доставить в районный центр или в столицу. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал глава Минобороны Виктор Гайчук.

"Нас упрекают в том, что расход топлива у этих единиц техники слишком велик. Но такое потребление горючего — у всех единиц спецтехники. Вряд ли кто-то будет считать расход топлива, если дорога заблокирована, а человеку необходима экстренная помощь, или женщину срочно нужно доставить в роддом", — уточнил собеседник.

По словам Гайчука, спецтехника, находящаяся на балансе Минобороны, способна преодолевать любые препятствия, включая бетонные ограждения, бездорожье, лесные заросли, снежные заносы. Несмотря на то, что многие машины уже практически завершают срок гарантийной эксплуатации, вся они — на ходу, отремонтированы и готовы при первой необходимости прийти на помощь гражданам.

Пока в Молдове настоящая зима не вступила в свои права, и проблем с движением по периферийным дорогам нет. Но глава Минобороны напомнил о случаях из недалекого прошлого, когда десятки сел в стране после сильных снегопадов были фактически отрезаны от цивилизации. В этих случаях на помощь сельчанам и приходили военные, которые разблокировали трассы и восстанавливали транспортное сообщение с райцентрами.

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