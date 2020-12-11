Гайчук: как молдавские военные способны прийти на помощь гражданам

Национальная армия Молдовы полностью оснащена специальной техникой, которая способна прийти на помощь в самых сложных жизненных ситуациях — при расчистке заснеженных трасс, в случае, если кого-то из людей из отдаленного села необходимо срочно доставить в районный центр или в столицу. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал глава Минобороны Виктор Гайчук.
"Нас упрекают в том, что расход топлива у этих единиц техники слишком велик. Но такое потребление горючего — у всех единиц спецтехники. Вряд ли кто-то будет считать расход топлива, если дорога заблокирована, а человеку необходима экстренная помощь, или женщину срочно нужно доставить в роддом", — уточнил собеседник.
Пока в Молдове настоящая зима не вступила в свои права, и проблем с движением по периферийным дорогам нет. Но глава Минобороны напомнил о случаях из недалекого прошлого, когда десятки сел в стране после сильных снегопадов были фактически отрезаны от цивилизации. В этих случаях на помощь сельчанам и приходили военные, которые разблокировали трассы и восстанавливали транспортное сообщение с райцентрами.
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