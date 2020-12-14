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Корнелиу Фуркулицэ.
© Sputnik / Osmatesco

Фуркулицэ: уход демократов из коалиции в парламенте – это предательство

Экспертиза
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (284)
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Sputnik Молдова
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Глава парламентской фракции Партии социалистов проанализировал, как выход депутатов-демократов из правящего большинства сказался на политической обстановке в стране.

Экспертиза
Фуркулицэ: уход демократов из коалиции в парламенте - это предательство

Депутаты от Демократической партии республики вышли из состава правящего большинства, не приведя никаких аргументов о нарушении договоренностей, которые были ими  достигнуты с коллегами-социалистами при его создании. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил глава фракции ПСРМ в высшем законодательном органе Корнелиу Фуркулицэ.

"Это – предательство тех обязательств, которые они взяли, в том числе перед своими избирателями, перед страной в целом. Потому что когда создавалась коалиция, была определенная договоренность. И если в чем-то эта договоренность была нарушена, то, пожалуйста, приведите доводы, где мы и что нарушили", – заявил парламентарий.
Демократическая партия Молдовы ПДМ
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По словам депутата, после предпринятого политического шага парламентарии от Демпартии приблизились в своих политических предпочтениях к фракции "Действие и солидарность" и напрямую ассоциируют свое будущее с новоизбранным президентом Майей Санду. Но Фуркулицэ призвал своих бывших коллег не обольщаться, поскольку, приближаясь к правой партии, демократы рискуют быть поглощены ею.

"Какого-то будущего для Демпартии в этой форме, в этом формате я не вижу. Гораздо больше шансов у партии выжить было если бы они оставались с нами и далее в правительстве и давали какие-то четкие призывы, какие-то четкие сигналы, исполняли обещания, данные своим избирателям", – добавил собеседник.

Между тем, Фуркулицэ отметил наличие хороших команд ДПМ в районах, а выдвиженцы политформирования на местах хотят видеть его как отдельную, самостоятельную единицу, не входящую в "орбиту" других оппозиционных партий.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (284)

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