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Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев
© Sputnik

Журавлев: опасный унионизм, или Как спасти государственность Молдовы

Экспертиза
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Тема:
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Sputnik Молдова
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Российский эксперт назвал методы, которые поспособствуют укреплению Молдовы как независимого государства и навсегда отодвинут на задворки истории тех, кто хочет присоединить республику к соседней Румынии.

Экспертиза
Журавлев: опасный унионизм, Или как спасти государственность Молдовы

При наличии давно признанного всем мировым сообществом государства, каким является Молдова, разговоры о его уничтожении и присоединении к другой стране иначе как государственной изменой считать нельзя. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил генеральный директор Института региональных проблем (Москва) Дмитрий Журавлев.

"С точки зрения чистой политики, для стабильности в государстве нужно четко выполнять Конституцию Молдовы. А, если рассматривать социальную составляющую, то необходимо укреплять не только национальную молдавскую культуру, но и обычаи и традиции других народов, проживающих в республике", – заявил собеседник.
Борис Шаповалов
© Sputnik / Osmatesco
Шаповалов: нужно ли запрещать унионизм

Взаимная интеграция культур этносов, проживающих в Молдове, обогащение таким образом жизни всего народа Журавлев назвал тем "цементом", который в состоянии на многие годы скрепить общество в республике, исключить взаимные нападки, сделать так, чтобы идея унионизма оказалась окончательно "просроченной".

"При наличии прочного межнационального мира вопрос о поглощении Молдовы Румынией просто не встанет в обществе, он потеряет свою актуальность", – добавил политолог.

По словам Журавлева, сами идеи унионистов являются в нашей стране во многом утопическими, поскольку даже в Румынии довольно скептически относятся к такого рода воззваниям. Одно из основных препятствий в этом – финансовая составляющая: вряд ли официальный Бухарест найдет миллиарды евро на такой союз.

В качестве примера эксперт привел Германию и процесс слияния восточных и западных земель этой страны в ХХ веке – ФРГ до сих пор вливает колоссальные финансовые средства для того, чтобы подтянуть по уровню бывшую ГДР до необходимой общенациональной отметки.

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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (82)

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Теги:
государственность, Молдова, унионизм


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