Вынту: почему в Молдове двойные стандарты на товаротранспортные услуги

Некоторые отечественные компании получают сертификаты на данный вид деятельности без проблем, а другим их не выдают годами. Специалист объяснила, почему все происходит именно так.

Экспертиза Вынту: почему в Молдове - двойные стандарты на товаротранспортные перевозки

Экономические эксперты называют товаротранспортные перевозки, с одной стороны, "чемпионом" в экономике Республики Молдова и одним из самых перспективных направлений развития. С другой, как эксперты, так и сами бизнесмены негодуют из-за того, что государство практически не помогает данной отрасли в решении ее базовых проблем.

Председатель Ассоциации международных перевозчиков Сильвия Вынту в эфире студии Sputnik Молдова проиллюстрировала данное положение дел на примере предоставления документов CEMT.

"У нас есть компании, у которых нет никаких шансов получить такие документы, потому что не хватает подвижного состава в автопарке. Но есть компании, которые получают каждый год сертификаты CEMT. Они постоянно нарушают большинство норм, а за этим не следует никакого наказания", — заявила собеседница.

Вынту отметила, что многим добросовестным транспортным компаниям хотелось бы наконец-то увидеть справедливое отношение в этой отрасли.

"Есть человек, который купил, например, пять машин класса "Евро-6", но нужны еще две такие машины для того, чтобы ему выдали один сертификат CEMT для поездок в Россию. Перевозчику никогда не дадут такой документ. Даже надежды нет никакой, что он получит его", — сказала глава профильной Ассоциации.

Вынту уточнила, что такие правила устанавливаются в Республике Молдова, а главные решения по выдаче сертификатов на товаротранспортные перевозки принимаются членами специализированной комиссии. В ее компетенции находится и рассмотрение нарушений в секторе, но конкретных наказаний для тех компаний, которые гнушаются общеустановленными правилами, нет.

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