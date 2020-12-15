Гырбу: почему население Молдовы продолжает беднеть день ото дня

Экономический эксперт объяснил, почему уменьшаются суммы денежных трансфертов от граждан Молдовы, работающих за рубежом и финансово поддерживающих своих родственников, оставшихся в республике.

Экспертиза Гырбу: почему население Молдовы продолжает беднеть день ото дня

Переводы молдавских трудовых мигрантов из-за рубежа в последние несколько месяцев стремительно сокращаются, но здесь, внутри страны, кажется, что денег в Молдове стало больше, — из-за того, что граждане более интенсивно проявляют покупательскую способность накануне праздников. На самом деле состояние финансового рынка показывает, что объем перечисляемых сумм серьезно упал. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил экономический эксперт Виорел Гырбу.

"Граждане продают меньше валюты, также не спешат оставлять суммы в долларах и евро на депозитах в банках. Эти два фактора свидетельствуют о сокращении финансовых переводов от молдавских мигрантов из-за рубежа. Усугубляет картину увеличение уровня бедности в стране", — заявил специалист.

По словам эксперта, в сложившейся в Молдове ситуации именно денежные переводы наших соотечественников из-за рубежа способствовали уменьшению фактора бедности населения. Если тенденция сокращения трансфертов из-за границы сохранится, обнищание граждан республики произойдет более быстрыми темпами, уверен экономист.

"Экономика Молдовы во многом держится на этих перечислениях из-за границы. Именно они стимулируют потребление товаров и услуг в стране, увеличение объемов импорта. Сокращение этих транзакций приведет к большей бедности. В таких условиях дальнейшее развитие экономики видится проблематичным", — резюмировал Гырбу.

Почти 18 процентов жителей Молдовы хотели бы уехать за границу на работу в ближайшие шесть месяцев. Это следует из данных социологического опроса, проведенного институтом IDIS "Viitorul" и CBS-AXA.

В прошлом году страну покинули более 36 тысяч граждан. Прогнозируется, что в 2020 году из Молдовы также уедут от 35 до 40 тысяч человек.

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