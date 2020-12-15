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Корнелиу Чуря.
© Sputnik / Miroslav Rotari

Чуря: как Санду будет относиться к Приднестровью

Экспертиза
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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (85)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20201215/32902058/churya-kak-sandu-budet-otnositsya-k-pridnestrovyu.html

Политический аналитик спрогнозировал, как избранный президент будет выстраивать диалог с тираспольской администрацией и удастся ли ей приблизиться к политическому решению приднестровского конфликта.

Экспертиза
Чуря: как Санду будет относиться к Приднестровью

Импульсы в решении приднестровского конфликта возможны только при наличии воли кишиневской администрации к политическим переговорам по этой проблематике. За последние полтора-два года отношения двух берегов Днестра оставались в несколько "замороженном" состоянии, новых договоренностей достигнуто не было. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политолог Корнелиу Чуря.

"Наши отношения развивались не очень положительно в последнее время, несмотря на то, что определенные политики, находившиеся у власти, должны были способствовать наращиванию переговорного процесса. Ожидать от Майи Санду каких-то прорывных действий в этом отношении не приходится, но такая задача перед ней и не стоит", — заявил эксперт.

По словам собеседника, поскольку Санду является политиком правого толка, она не может придать импульс процессу приднестровского урегулирования в принципе. Главное для новоизбранного президента страны сейчас — не ухудшить отношения Кишинева и Тирасполя, не привести их к какой-либо критической точке.

Кремль и МИД.
© Sputnik / Nataliya Seliverstova
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"Осторожность и наличие сдерживающих факторов от необдуманных и сиюминутных действий в адрес приднестровского региона должны стать главными в деятельности Санду", — резюмировал Чуря.

Избранный президент Молдовы Майя Санду на большой пресс-конференции 30 ноября заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских войск, охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие, а также предложила заменить в регионе миротворцев на гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье, РФ рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие резких движений.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии.

В 1992 году после попытки властей Молдовы силой решить конфликт Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.

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Тема:
Выборы президента Молдовы 2020: что ждет страну дальше (85)

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Теги:
решение, конфликт, Приднестровье


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