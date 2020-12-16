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Виорел Фурдуй
© Sputnik / Mihai Caraus

Фурдуй: многие села в Молдове вымирают, на это есть причины

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Председатель Конгресса местных органов власти (CALM) проанализировал основные факторы, которые приводят к исчезновению с политической карты республики малых сел.

Экспертиза
Фурдуй: многие села в Молдове вымирают, и этому есть причины

В Молдове проблема вымирающих сел и депопуляции страны стоит очень остро, решать ее нужно комплексно, и у государства должно быть четкое видение того, как остановить этот печальный процесс. Об этом глава CALM Виорел Фурдуй заявил в эфире студии Sputnik Молдова.

"Говоря о необходимости административно-территориальной реформы, некоторые утверждают, что малые села стали не такими значимыми, а примэрии там сохранять необязательно. В нашей организации считают, что следует смотреть в корень этой проблемы, а в государстве должны думать о том, какие мотивы подталкивают людей к отъезду", - заявил собеседник.

По словам эксперта, распределение ресурсов примэриям на протяжении всей истории независимой Молдовы проходило не совсем транспарентно, когда большинство финансовых средств концентрировались в столице и райцентрах, а до сел, что называется, доходили лишь "крохи".

Здание старого храма, архивное фото.
© Sputnik
Сто строк о наболевшем: исповедь умирающего молдавского села
"Только недавно строительство небольших региональных дорог передали примэриям сел. А до этого такие вопросы решались в центре. Почему у нас в республике за 30 лет не подумали о том, чтобы создать такую структуру финансового управления в Молдове, чтобы больше ресурсов шло на развитие малых населенных пунктов", - задался вопросом Фурдуй.

Создание новых рабочих мест, прокладывание сетей водопроводов и канализации, строительство качественных дорог в стране Фурдуй назвал главными критериями, которые могли бы остановить массовое бегство граждан из сел. Исключение фактора политизированности из процесса распределения средств примэриям малых сел, по словам собеседника, - также важный элемент для их сохранения на карте республики.

В прошлом году страну покинули более 36 тысяч граждан. По прогнозам, в 2020 году количество уехавших может составить от 35 до 40 тысяч человек.

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Теги:
исчезновение, Молдова, села


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