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Александр Фленкя
© Sputnik / Osmatesco

Фленкя: как Молдове стать привлекательной для Приднестровья

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Эксперт проанализировал, какие шаги должны предпринимать политики в Кишиневе, чтобы в Тирасполе со все большим интересом задумывались о сближении и политическом решении приднестровского конфликта.

Экспертиза
Фленкя: как Молдове стать привлекательной для Приднестровья

В Молдове политический класс должен постоянно проводить работу над собой, стремиться к тому, чтобы соблюдение прав человека и построение успешной экономики стали во главу угла работы представителей политического истеблишмента республики. Так в эфире студии Sputnik Молдова бывший вице-премьер по реинтеграции прокомментировал возможность сближения двух берегов Днестра с учетом улучшения условий жизни в правобережной Молдове.

"Соблюдение прав человека, в том числе в государствах более успешных, чем Молдова, - это никогда не прекращающийся процесс укрепления гражданских институтов. Поэтому говорить о том, что мы достигнем успешного этапа в экономике и жизни и тогда займемся приднестровским урегулированием, не совсем корректно", - заявил собеседник.

Кремль и МИД.
© Sputnik / Nataliya Seliverstova
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По словам эксперта, успешность Молдовы, как государства, может стать привлекательным, но не исключительным моментом в вопросе урегулирования приднестровского конфликта. В этом вопросе, по словам экс-вице-премьера по реинтеграции, не может быть первостепенных или второстепенных задач, все аспекты в переговорах важны.

"В процессе приднестровского урегулирования над решением всех вопросов нужно работать параллельно и ежедневно. Это касается не столько создания образа привлекательной для левобережья Днестра Молдовы, сколько строительства успешного государства для всех его граждан. В то же время необходимо искать политическое решение конфликта", - подытожил Фленкя.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдовы силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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Теги:
инвестиционная привлекательность, Молдова, Приднестровье


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