Лозовану: как молдаване стали коренными жителями Латинской Америки

Научный сотрудник Института региональной географии из Лейпцига Дорин Лозовану озвучил подробности миграции наших соотечественников за Атлантический океан и рассказал, как живут сегодня в странах Латинской Америки их потомки.

Экспертиза Лозовану: как молдаване стали коренными жителями Латинской Америки

Ошибочно полагать, что уроженцы молдавской земли начали мигрировать с обжитых мест лишь после распада Советского Союза, процессы переезда в довольно экзотические направления увлекали их давно, в частности — в XVIII веке, когда часть наших соотечественников переселились в государства Латинской Америки. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал географ и историк Дорин Лозовану.

"Миграция в страны Южной Америки началась после распада Российской империи. Это происходило и в 20-е годы XX века, когда Бессарабия находилась в составе Румынии. Довольно большая миграция была тогда отмечена из южных регионов края в Бразилию. В меньшей степени уезжали тогда наши соотечественники в Аргентину и Уругвай", — рассказал эксперт.

Отъезду уроженцев Бессарабии в страны Южной Америки способствовал ряд факторов. Главный из них — в те времена Бразилия крайне нуждалась в рабочей силе. По утверждению Лозовану, тогда в Бессарабии работали различные компании, которые вербовали людей, предлагая им отъезд и постоянное место жительства в южноамериканских странах.

"Румынское правительство хотело на тот период поспособствовать миграции этнических меньшинств за рубеж. Тогда в заокеанскую поездку отправлялись в основном болгары, гагаузы, евреи, ромы, но и значительная часть молдаван. Я много общаюсь сейчас с их потомками, они сохранили свою бессарабскую идентичность, некоторые помнят родной язык", — уточнил эксперт.

Интересно, по словам географа, что многие потомкии тех, кто уезжал в Южную Америку из Бессарабии сто лет назад, хорошо владеют русским языком, могут поддерживать беседу. Но все же большая часть уже говорит только на португальском.

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