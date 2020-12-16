19:27 16 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.95
  • USD17.23
  • RUB0.23
  • RON4.30
  • UAH0.62
Поиск
Дорин Лозовану.
© Sputnik / Mihai Caraus

Лозовану: как молдаване стали коренными жителями Латинской Америки

Экспертиза
Получить короткую ссылку
12120
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/13/32083501.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20201216/32915748/kak-moldavane-stali-korennymi-zhitelyami-latinskoy-ameriki.html

Научный сотрудник Института региональной географии из Лейпцига Дорин Лозовану озвучил подробности миграции наших соотечественников за Атлантический океан и рассказал, как живут сегодня в странах Латинской Америки их потомки.

Экспертиза
Лозовану: как молдаване стали коренными жителями Латинской Америки

Ошибочно полагать, что уроженцы молдавской земли начали мигрировать с обжитых мест лишь после распада Советского Союза, процессы переезда в довольно экзотические направления увлекали их давно, в частности — в XVIII веке, когда часть наших соотечественников переселились в государства Латинской Америки. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал географ и историк Дорин Лозовану.

"Миграция в страны Южной Америки началась после распада Российской империи. Это происходило и в 20-е годы XX века, когда Бессарабия находилась в составе Румынии. Довольно большая миграция была тогда отмечена из южных регионов края в Бразилию. В меньшей степени уезжали тогда наши соотечественники в Аргентину и Уругвай", — рассказал эксперт.

Отъезду уроженцев Бессарабии в страны Южной Америки способствовал ряд факторов. Главный из них — в те времена Бразилия крайне нуждалась в рабочей силе. По утверждению Лозовану, тогда в Бессарабии работали различные компании, которые вербовали людей, предлагая им отъезд и постоянное место жительства в южноамериканских странах.

Константин Тампиза
© Sputnik / Miroslav Rotari
Тампиза: трудовая миграция – это проблема, а не спасение для экономики

"Румынское правительство хотело на тот период поспособствовать миграции этнических меньшинств за рубеж. Тогда в заокеанскую поездку отправлялись в основном болгары, гагаузы, евреи, ромы, но и значительная часть молдаван. Я много общаюсь сейчас с их потомками, они сохранили свою бессарабскую идентичность, некоторые помнят родной язык", — уточнил эксперт.

Интересно, по словам географа, что многие потомкии тех, кто уезжал в Южную Америку из Бессарабии сто лет назад, хорошо владеют русским языком, могут поддерживать беседу. Но все же большая часть уже говорит только на португальском.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Программа "Экспертиза" с географом Дорином Лозовану - полная версия
Лозовану: расскажу, почему молдаване стали россиянам почти родными людьми
Лозовану: посещайте музеи в любое время – не ждите особенных дат
Теги:
переселение, Америка, молдаване


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Протест аграриев 16 декабря 2020.
Фото: Тракторами — на парламент. Как проходил протест аграриев в Кишиневе
Вакцина Спутник V доказала эффективность. Почему Запад пытается убедить всех в обратном?
"Спутник V": эффективность доказана. Почему Запад пытается убедить всех в обратном?
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах.
Рейтинг зарплат в Молдове и в соседних странах


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться