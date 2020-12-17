Дубровский: Санду использует протесты фермеров для отставки Кабмина Кику

Политический аналитик объяснил, почему протесты аграриев в столице всегда заканчиваются политическими декларациями и требованиями.

Экспертиза Дубровский: Санду использует протесты фермеров для отставки кабмина Кику

Требования экономического характера, звучащие от фермеров в центре Кишинева, являются прикрытием для достижения конкретных политических целей, за спиной находятся организаторы протеста – представители правых политических партий, которые всеми возможными способами хотят добиться отставки правительства Иона Кику и проведения досрочных парламентских выборов. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Анатолий Дубровский.

"Я понимаю, что НДС надо снижать, когда мы наполнили нашу республику местной сельскохозяйственной продукцией и значительно увеличили ее экспорт за рубеж. Но у нас никто даже не посчитал, как наши аграрии платят налоги и делают ли это правильно. Они воспользовались ситуацией, но главная их задача – политические требования", – заявил эксперт.

Аналитик обратил внимание на то, что протесты сельхозпроизводителей усилились именно после президентских выборов, когда стало известно имя победившего в них кандидата от правых Майи Санду.

"После победы на выборах пока мы слышали от Санду политические требования, с экономическими предложениями она не выходит, хотя в период избирательной кампании она много чего обещала. Сейчас цель Санду – убрать это правительство, предложить новый состав Кабмина и через отклонение парламентариями ее кандидатур добиться досрочных выборов", – уточнил Дубровский.

Эксперт уверен, что еще одна задача новоизбранного президента Молдовы на данном этапе – упрочить свой выигрыш, то есть на волне протестов воспользоваться ситуацией, чтобы в случае досрочных выборов заручиться большей поддержкой парламентариев в стенах высшего законодательного органа страны.

Сельхозпроизводители собрались 16 декабря у здания парламента, где проходило пленарное заседание. Тракторы стояли на участке проспекта Штефана чел Маре у здания высшего законодательного органа, на тротуарах и клумбах.

Аграрии на технике пытались въехать на ступени дорожки, ведущей к зданию парламента, и прорвать оцепление полицейских, которые образовали живой щит.

Между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов произошло несколько стычек. Полицейские применили слезоточивый газ.

Также в среду представители протестующих провели переговоры с депутатами парламента. После дискуссии, которая длилась порядка часа, участники беседы договорились встретиться еще раз. Депутаты отметили, что им нужно обсудить озвученные сельхозпроизводителями требования. Аграрии же выразили желание продолжить протест в четверг.

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