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Роман Киркэ.
© Sputnik / Mihai Caraus

Киркэ: сможет ли Кабмин Молдовы выплачивать пенсии и зарплаты в 2021 году

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Экономический эксперт проанализировал, как при большом дефиците бюджета правительство сможет выполнять свои социальные обязательства перед гражданами.

Экспертиза
Киркэ: сможет ли кабмин Молдовы выплачивать пенсии и зарплаты в 2021 году

Нынешнюю ситуацию в стране не совсем правильно сравнивать с мартом-апрелем текущего года, когда в связи с чрезвычайным положением большинство предприятий и компаний приостановили свою деятельность и было зарегистрировано значительное экономическое падение - более 14 процентов от ВВП. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил экономический аналитик Роман Киркэ.

"Скорее всего, 2021-й станет восстановительным для национального хозяйства. Сейчас мы наблюдаем последний этап пандемии, когда в мире появилась вакцина, начинается процесс иммунизации. Это означает, что следующий год будет и в Молдове не полностью пандемическим. Это приведет к возвращению всех компаний в стране к работе, к формированию ВВП", — сказал эксперт.

Возможное скорое открытие границ и расширение экспортных поставок из республики также создают определенную "подушку безопасности" для работы правительства Молдовы. Киркэ напомнил, что положительные тенденции в национальной экономике уже просматриваются, — в декабре 2020-го дефицит бюджета  на следующий год сократился с 17 до 14 миллиардов леев.

Посетитель пришел за пенсией.
© Sputnik / Ilya Pitalev
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"Но возникнет еще одно затруднение — будет ли возможность у правительства найти средства на выплату пенсий тем, кто в 2021-м по новому закону раньше отправится на заслуженный отдых. Но эту сумму можно будет найти у внешних кредиторов", — добавил собеседник.

Краеугольным камнем для поддержки национальной экономики он назвал и подписание меморандума с Международным валютным фондом. Перспектива уже просматривается, поскольку Кабмин Молдовы выполнил все взятые на себя в этом плане обязательства. Киркэ заключил: если документ подпишут, у правительства не будет никаких проблем с начислением населению зарплат, пенсий и социальных выплат.

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Теги:
пенсии, выплата, зарплаты, обязательства, правительство


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