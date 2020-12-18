Односталко: кто в 2021 году в Молдове может ожидать увеличения зарплат

Вице-председатель парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье назвал категорий бюджетников, которые в наступающем году смогут получать больше за свой труд.

Экспертиза Односталко: кто в 2021 году в Молдове может ожидать увеличения зарплат

Решением парламента Молдовы Фонд заработных плат в стране был увеличен на 1 миллиард 200 миллионов леев, а претендовать в следующем 2021 году на более высокий заработок могут не только все, без исключения, сотрудники медицинской системы страны, но и представители других профессий - не менее важных и нужных обществу. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил депутат от фракции Партии социалистов в высшем законодательном органе республики Владимир Односталко.

"Абсолютно все медицинские работники, не только начальники, как это у нас часто принято, но средний медперсонал, медсестры, санитарки, нянечки получат прибавку к зарплате. На повышение уровня оплаты труда также могут рассчитывать абсолютно все сотрудники бюджетного сектора", - сказал парламентарий. © Sputnik / Yana Zaharova Есть ли у Молдовы деньги на выплату пенсий и зарплат бюджетникам

Среди бенефициаров повышения зарплат в наступающем году Односталко назвал педагогов, сотрудников учреждений культуры, госслужащие и работники госучреждений, примэрий страны, социальных служб страны.

"Но, честно скажу, у них повышение оплаты труда будет несколько ниже, чем у медицинских работников", - добавил депутат.

С 1 января 2021 года произойдет повышение базовой заработной платы всем медработникам на 30 процентов, а 1 апреля повышение составит еще 40 процентов. Таким образом, всего зарплаты медработников возрастут на 70 процентов.

По словам Односталко, правительство более чем на две трети выполнили данные медработникам обещания. Всего медикам должны были увеличить сумму зарплат вдвое, но этого правительству сделать не удалось, поскольку страна оказалась в экономическом кризисе, спровоцированном эпидемией COVID-19.

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