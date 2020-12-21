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Валентин Крылов
© Sputnik / Mihai Caraus

Крылов: расскажу, на чем держатся рейтинги всех молдавских политиков

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20201221/32949141/na-chem-derzhatsya-reytingi-vsekh-moldavskikh-politikov.html

Политолог рассказал, за счет чего живут почти все партии в стране, и как их лидеры содержат их на плаву, картина - не совсем классическая.

Экспертиза
Крылов: расскажу, на чем держатся рейтинги всех молдавских политиков

В политической теории написано, что партия является объединенной группой людей, непосредственно ставящих перед собой задачи овладеть политической властью в государстве или принять в ней участие через своих представителей в органах государственной власти и местного самоуправления. Большинство партий имеют программу - выразитель идеологии, перечень ее целей и способов их достижения.

Но все это - в теории, в молдавской политической практике все иначе. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политолог, депутат первого парламента республики Валентин Крылов.

"У нас сейчас понятие политического рейтинга основано исключительно на деньгах. Сегодня значительная часть политической работы, к сожалению, связаны с финансами. Причем не всегда они добываются законно и тратятся в соответствии с нормативно-правовыми актами", - сказал собеседник.
Протест аграриев в Кишиневе 16 декабря 2020
© Sputnik / Mihai Caraus
За протестом аграриев стоят лидеры партий Санду и Нэстасе, - действующий президент

По мнению эксперта, источниками финансирования партий в стране должны заниматься правоохранительные органы, немалая ответственность в этом процессе лежит и на гражданском обществе, представители которого также должны выяснять - откуда деньги.

"В Молдове же нет понятия "лидер партии", его роль занимает "хозяин". за всю историю независимой Молдовы я могу назвать одного-двух политиков, которые подпадают под классическое определение. И то они сегодня не занимают высоких властных постов", - добавил Крылов.

Собеседник уточнил: сегодня в республике лишь считанные люди знают, что такое - настоящая политическая работа. Но они находятся на окраине политической жизни в стране. Ведущие же роли в молдавских партиях, по мнению Крылова, занимают люди, которые понятия не имеют, чем должны действительно заниматься. 

В настоящее время в Молдове официально зарегистрировано 45 партий.

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Теги:
рейтинги, Молдова, политики


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