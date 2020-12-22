Киркэ: в Молдове давно сформировалась "каста" аграриев, требующих деньги

Экспертиза Киркэ: в Молдове давно сформировалась "каста" аграриев, требующих деньги

В нынешнем году правительство пошло на невиданные уступки фермерам, еще осенью минувшего года выделив им в виде субсидий за потери от засухи беспрецедентную за все 29 лет независимости сумму — 300 миллионов леев. Но аппетит, как известно, приходит во время еды, а молдавские трактористы не успокаиваются и, помимо экономических, выступают и с политическими требованиями. Почему так происходит? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал экономический эксперт Роман Киркэ.

"Это одни и те же люди, которые постоянно получают субсидии. У нас в стране за последние годы сформировалось несколько каст аграриев. Они объединились и из общественной становятся значимой политической силой. Я не согласен с тем, что государство должно компенсировать их потери, как и любого бизнеса. Государство лишь может выдавать гранты", — сказал эксперт.

По словам собеседника, нынешняя ситуация с протестами аграриев — не что иное, как прямое политическое давление на правительство страны. Киркэ выразил сожаление, что правительство пошло на попятную требованиям протестующих фермеров, выделив крупные суммы на покрытие потерь от засухи.

"Сама система страхования от природных рисков может работать, но она оказывается недееспособной как таковая в условиях засухи. Нельзя застраховать форс-мажорные ситуации, когда все пострадали от засухи. Просто нет источника для покрытия этих потерь", — отметил экономический эксперт.

Киркэ назвал сельское хозяйство "рискованным бизнесом", отметив при этом, что отчасти вина лежит и на самих аграриях — зная, что год будет засушливым, они все равно продолжили вкладывать ресурсы в засеивание значительных площадей. Аграрную отрасль в Молдове экономист назвал "азартной игрой", в которой фермеры заранее знают, что смогут требовать помощь от государства.

В качестве вывода о справедливости Киркэ привел другие отрасли экономики, которые не менее пострадали в нынешнем году, но их представители не ставили ультиматумов правительству и старались найти выход из тяжелой ситуации.

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