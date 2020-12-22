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Роман Киркэ.
© Sputnik / Mihai Caraus

Киркэ: в Молдове давно сформировалась "каста" аграриев, требующих деньги

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20201222/32979786/v-moldove-davno-sformirovalas-kasta-agrariev-trebuyuschikh-dengi.html

Экономический эксперт проанализировал, насколько оправданны требования протестующих сельхозпроизводителей, и почему налогоплательщики всей страны должны покрывать просчеты фермеров.

Экспертиза
Киркэ: в Молдове давно сформировалась "каста" аграриев, требующих деньги

В нынешнем году правительство пошло на невиданные уступки фермерам, еще осенью минувшего года выделив им в виде субсидий за потери от засухи беспрецедентную за все 29 лет независимости сумму — 300 миллионов леев. Но аппетит, как известно, приходит во время еды, а молдавские трактористы не успокаиваются и, помимо экономических, выступают и с политическими требованиями. Почему так происходит? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал экономический эксперт Роман Киркэ.

"Это одни и те же люди, которые постоянно получают субсидии. У нас в стране за последние годы сформировалось несколько каст аграриев. Они объединились и из общественной становятся значимой политической силой. Я не согласен с тем, что государство должно компенсировать их потери, как и любого бизнеса. Государство лишь может выдавать гранты", — сказал эксперт.

По словам собеседника, нынешняя ситуация с протестами аграриев — не что иное, как прямое политическое давление на правительство страны. Киркэ выразил сожаление, что правительство пошло на попятную требованиям протестующих фермеров, выделив крупные суммы на покрытие потерь от засухи.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Сама система страхования от природных рисков может работать, но она оказывается недееспособной как таковая в условиях засухи. Нельзя застраховать форс-мажорные ситуации, когда все пострадали от засухи. Просто нет источника для покрытия этих потерь", — отметил экономический эксперт.

Киркэ назвал сельское хозяйство "рискованным бизнесом", отметив при этом, что отчасти вина лежит и на самих аграриях — зная, что год будет засушливым, они все равно продолжили вкладывать ресурсы в засеивание значительных площадей. Аграрную отрасль в Молдове экономист назвал "азартной игрой", в которой фермеры заранее знают, что смогут требовать помощь от государства.

В качестве вывода о справедливости Киркэ привел другие отрасли экономики, которые не менее пострадали в нынешнем году, но их представители не ставили ультиматумов правительству и старались найти выход из тяжелой ситуации.

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Теги:
субсидии, требования, аграрии


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