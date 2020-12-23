Кочу: в Молдове есть ошибка национального значения

Процесс децентрализации и наделения местных органов власти более широкими финансовыми полномочиями в республике затянулся на много лет и мешает развивать регионы более эффективно, об этом заявил примар одного из южных городов страны.

Экспертиза Кочу: в Молдове есть ошибка национального значения

"Ошибкой национального значения" назвал процесс затянувшейся в республике децентрализации примар города Штефан-Водэ Владислав Кочу. Об этом градоначальник заявил в эфире студии Sputnik Молдова. Ограничения в использовании пошлин и налогов, которые должны быть использованы на развитие населенных пунктов в стране, создает массу неудобств, считает мэр.

"Любой удар по местной автономии, скажем прямо, отражается на жизни людей. В Налоговом кодексе четко написано черным по белому, что это компетенция местных органов власти. Есть налоги, которые входят в компетенцию местного самоуправления, а центральная власть не должна препятствовать в этом процессе", - подчеркнул Кочу. © Sputnik / Константин Чалабов Массовое отравление в Штефан-Водэ: десятки детей госпитализированы

Примар Штефан-Водэ напомнил и о решении Конституционного суда, и о статье 109 Конституции Молдовы, в которой говорится, что по любым спорным вопросам центральная власть должна консультироваться с местными органами публичного самоуправления. По утверждению Кочу, в вопросе распределения финансов для городов страны такая практика практически отсутствует.

В Молдове о процессе децентрализации говорят на протяжении последних нескольких десятилетий на разных уровнях. Однако хоть какие-то конкретные шаги в этом направлении были предприняты только в 2006 году. Тогда вступил в силу Закон об административной децентрализации. Далее процесс расширения полномочий местной власти внедрялся с переменным успехом.

Примэрия – второе после церкви учреждение, которому граждане Молдовы доверяют больше всего. Церковь в нашем обществе пользуется доверием у более чем 70% граждан, а примэрия – у более 50% жителей. Это показывают все опросы общественного мнения, и такая тенденция сохраняется уже давно. Между прочим, президент, инаугурация которого пройдет в четверг, 24 декабря, занимает лишь третье место в этом рейтинге.

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