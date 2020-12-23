Ботнарь: молдавско-российское сотрудничество даст свои плоды в Хынчештах

Пока некоторые отечественные фермеры протестуют в Кишиневе, в нескольких десятках километрах к югу полным ходом ведется подготовительная работа к созданию мощного молдавско-российского агропредприятия.

Экспертиза Ботнарь: в Хынчештах появится пример молдавско-российского сотрудничества

В Хынчештах будет воплощен амбициозный двусторонний проект — там планируют построить масштабный агрохаб, об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал примар города Александр Ботнарь.

"Ведем сейчас переговоры по крупному инвестиционному проекту. Фабрика большая, ее площадь составит 25 гектаров, там будут перерабатывать сельскохозяйственную продукцию. Причем предусмотрен весь комплекс работ — от сбора урожая или закупки сырья до распределения готовой продукции", — подчеркнул собеседник.

По словам градоначальника, новое масштабное предприятие будет оборудовано по последнему слову техники, там будут созданы и линии по производству консервов, и большие промышленные холодильники для хранения плодоовощной продукции, и зерносушилки. Также предполагается, что на предприятии создадут линии по заморозке некоторых видов фруктов.

"Проект предусматривает и заключение экспортных договоренностей с российской стороной. При заключении контрактов на поставки сырья работу будут вести со всеми производителями – от небольших хозяйств до развитых. Этот проект рассчитан на 10 районов страны, то есть на большой регион", — добавил Ботнарь.

По его словам, общие капиталовложения в воплощение проекта составят порядка 50 миллионов евро. Молдавская сторона, по заверению мэра Хынчешт, постарается выполнить все взятые на себя обязательства. Преимущество в создании совместного предприятия — появление новых рабочих мест, строительство сети подъездных дорог и всех необходимых инфраструктурных объектов.

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