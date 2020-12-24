Паскару: протесты в Кишиневе были политическим "заказом" с Запада

Спокойствие в стране в течение нескольких дней сотрясали протесты аграриев, которые активно требовали отставки правительства Кику и проведения досрочных выборов, депутат парламента Молдовы озвучил свою версию происходившего.

Экспертиза Паскару: протесты в Кишиневе были политическим "заказом" с Запада

Под видом решения проблем, связанных с засухой, и требований от правительства компенсаций от понесенных потерь молдавские фермеры активно озвучивали политическую повестку, желая срочной отставки кабмина и досрочных выборов - такие спичи аграриев были неслучайными, заранее отрежиссированными и "отрепетированными", а главным режиссером "действа" на площади в Кишиневе выступали кураторы молдавских правых партий с Запада. Такое мнение высказал в эфире студии Sputnik Молдова депутат парламента Николай Паскару.

"Аграрии стали политическим инструментом в руках некоторых молдавских политиков. Все их действия вписываются в проект некоторых политических партий Молдовы, а они, таким образом, хотят оказать давление на ситуацию в стране, желая ее дестабилизировать", - отметил собеседник. © Sputnik / Mihai Caraus За протестом аграриев стоят лидеры партий Санду и Нэстасе, - действующий президент

По мнению депутата, оппозиционные силы стремятся довести ситуацию примерно до той, которая существует в Беларуси, где много месяцев подряд не стихали протестные действия. Цель этих молдавских "протестующих", по словам Паскару, была слабо завуалирована и стала ясна довольно быстро - после того, как они получили беспрецедентную за 29 лет независимости помощь от государства в размере 300 миллионов леев, они все равно не успокоились, выдав, таким образом, свои подлинные стремления.

"В Молдове давно сформировалась прослойка "дежурных протестующих". Это - и "дежурные" ветераны приднестровского конфликта, некоторые представители транспортных компаний. Я бы не сказал, что их права сильно ущемлены. Год назад, когда у них были проблемами с документами, с "дозволами" в Россию, транспортники не были такими активными", - добавил Паскару.

Такие действия большинства категорий протестующих в республики категорий населения депутат назвал "политическим заказом из-за рубежа", отметив при этом, что ситуацией многие воспользовались, поскольку она была продиктована именно полимтической конъюнктурой.

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