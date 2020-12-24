Чуря: как будет действовать Санду после инаугурации

Политолог объяснил, что у главы государства есть сценарий, при котором досрочные выборы в высший законодательный орган республики станут неизбежными.

Экспертиза Чуря: как связаны молчание Санду и возможность досрочных выборов в Молдове

После инаугурации президент республики Майя Санду оказалась в довольно сложной ситуации, выходом из которой станет глубокий анализ возможных сценариев, по которым следует действовать этому политику. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Корнелиу Чуря.

"Ей будет непросто определиться с планом дальнейших действий, поскольку команда у нее "не ахти". Она должна проконсультироваться со своими западными партнерами, от которых зависит. То есть это определенный период времени, который уйдет у Санду на сбор этих рекомендаций", – сказал эксперт.

По словам аналитика, этим и было вызвано сравнительно долгое молчание Санду до инаугурации, отсутствие реакции на те или иные острые политические события в стране. При сложившейся конъюнктуре новый президент Молдовы предпочла молчание, чтобы не загонять себя в угол, из которого потом трудно выбраться.

"Партия PAS высказала свою позицию насчет досрочных выборов, но она не до конца понятна, поскольку именно этому политформированию придется договариваться с правительством Кику, чтобы отставленный Кабмин выполнял свои обязательства еще в течение трех месяцев до досрочных выборов", – резюмировал Чуря.

Правительство Молдовы под руководством Иона Кику собирается уходить в отставку. Об этом заявил премьер в среду на брифинге. В четверг у него состоялась встреча с избранным президентом Молдовы Майей Санду.

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