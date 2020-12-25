Степанюк: для Молдовы были созданы условия искусственной внешней изоляции

Политолог проанализировал, почему западные политические круги стремились сделать все возможное, чтобы во время президентства Игоря Додона внешние связи республики были ограничены.

Экспертиза Степанюк: для Молдовы были созданы условия искусственной внешней изоляции

Для Молдовы создали искусственную и преднамеренную внешнеполитическую блокаду, основной целью которой был удар по пятому президенту страны Игорю Додону. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политолог, доктор исторических наук Виктор Степанюк.

"Несмотря на то что Додон проводил многовекторную и взвешенную внешнюю политику, западные страны идеологически и геополитически не воспринимали такой курс главы государства. Именно по этой причине ему было очень сложно. Не удалось разорвать это кольцо противостояния, блокады и изоляции", – заявил собеседник.

По словам Степанюка, пандемия также негативно сказалась на политической ситуации в республике, а организация официальных визитов президента Додона за рубеж стала практически невозможной.

"Изоляция страны во внешнем плане однозначно была политической и преднамеренной", – резюмировал Степанюк.

Пятый президент Молдовы Игорь Додон руководил страной с 2016 по 2020 год. 24 декабря он передал полномочия главы государства Майе Санду, победившей во втором туре выборов.

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