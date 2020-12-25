Степанюк: для Молдовы были созданы условия искусственной внешней изоляции

Для Молдовы создали искусственную и преднамеренную внешнеполитическую блокаду, основной целью которой был удар по пятому президенту страны Игорю Додону. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политолог, доктор исторических наук Виктор Степанюк.
"Несмотря на то что Додон проводил многовекторную и взвешенную внешнюю политику, западные страны идеологически и геополитически не воспринимали такой курс главы государства. Именно по этой причине ему было очень сложно. Не удалось разорвать это кольцо противостояния, блокады и изоляции", – заявил собеседник.
"Изоляция страны во внешнем плане однозначно была политической и преднамеренной", – резюмировал Степанюк.
Пятый президент Молдовы Игорь Додон руководил страной с 2016 по 2020 год. 24 декабря он передал полномочия главы государства Майе Санду, победившей во втором туре выборов.
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