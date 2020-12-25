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Виктор Степанюк
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Степанюк: для Молдовы были созданы условия искусственной внешней изоляции

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Политолог проанализировал, почему западные политические круги стремились сделать все возможное, чтобы во время президентства Игоря Додона внешние связи республики были ограничены.

Экспертиза
Степанюк: для Молдовы были созданы условия искусственной внешней изоляции

Для Молдовы создали искусственную и преднамеренную внешнеполитическую блокаду, основной целью которой был удар по пятому президенту страны Игорю Додону. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политолог, доктор исторических наук Виктор Степанюк.

"Несмотря на то что Додон проводил многовекторную и взвешенную внешнюю политику, западные страны идеологически и геополитически не воспринимали такой курс главы государства. Именно по этой причине ему было очень сложно. Не удалось разорвать это кольцо противостояния, блокады и изоляции", – заявил собеседник.

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari
Додон: начинается интересный, сложный, но очень важный период
По словам Степанюка, пандемия также негативно сказалась на политической ситуации в республике, а организация официальных визитов президента Додона за рубеж стала практически невозможной.

"Изоляция страны во внешнем плане однозначно была политической и преднамеренной", –  резюмировал Степанюк.

Пятый президент Молдовы Игорь Додон руководил страной с 2016 по 2020 год. 24 декабря он передал полномочия главы государства Майе Санду, победившей во втором туре выборов.

 

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Теги:
Молдова, внешняя политика, изоляция


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