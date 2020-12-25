Крылов: в Молдове будут спровоцированы досрочные выборы в парламент

Депутат первого состава парламента Молдовы рассказал, к каким действиям прибегнет новый президент Молдовы и близкие к ней политики, для того чтобы полностью обновить состав высшего законодательного органа.

Экспертиза Крылов: в Молдове будут спровоцированы досрочные выборы в парламент

Правые политики и новый президент Молдовы Майя Санду сделают все зависящие от них шаги, чтобы в стране как можно быстрее состоялись досрочные парламентские выборы. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политолог Валентин Крылов.

"Дальше мы будем наблюдать провоцирование досрочных выборов и форсированное их проведение. Скорее всего, их постараются организовать весной 2021 года. Но надо понимать, что досрочные выборы в парламент в любой стране не являются самоцелью. Непонятно и основание для их проведения на данном этапе в Молдове", – заявил эксперт.

По словам Крылова, даже если премьер-министр Ион Кику объявил об отставке, это не означает, что нельзя найти другого кандидата на эту должность. При наличии парламентского большинства депутаты, входящие в мажоритарную коалицию, должны заявить об этом публично, считает собеседник.

Досрочные парламентские выборы – единственный выход для Молдовы. Об этом заявила президент республики Майя Санду на церемонии инаугурации 24 декабря.

В четверг Санду приняла присягу и официально вступила в должность президента страны. Она первая женщина, которая стала в Молдове главой государства.

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