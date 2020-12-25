Крылов: в Молдове будут спровоцированы досрочные выборы в парламент

Правые политики и новый президент Молдовы Майя Санду сделают все зависящие от них шаги, чтобы в стране как можно быстрее состоялись досрочные парламентские выборы. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политолог Валентин Крылов.
"Дальше мы будем наблюдать провоцирование досрочных выборов и форсированное их проведение. Скорее всего, их постараются организовать весной 2021 года. Но надо понимать, что досрочные выборы в парламент в любой стране не являются самоцелью. Непонятно и основание для их проведения на данном этапе в Молдове", – заявил эксперт.
Досрочные парламентские выборы – единственный выход для Молдовы. Об этом заявила президент республики Майя Санду на церемонии инаугурации 24 декабря.
В четверг Санду приняла присягу и официально вступила в должность президента страны. Она первая женщина, которая стала в Молдове главой государства.
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